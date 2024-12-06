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Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

6 декабря 2024 г. 13:40

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13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

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13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

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11:54 Базовая военная подготовка — нардеп назвал главную цель

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11:53 Тимочко назвал количество дел по СЗЧ, которые были доказаны

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09:48 Офицер НГУ объяснил, почему не стоит мобилизовывать с 18 лет

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Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко спрогнозировал пассажиропоток на границе во время праздников. По его словам, очереди могут вырасти до 100-120 тысяч человек за сутки.

Об этом Андрей Демченко сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 6 декабря.

Пассажиропоток на границе во время праздников

Демченко отметил, что праздники, вероятно, приведут к очередям на границе.

Кроме того, в ГПСУ надеются, что польские фермеры не будут возобновлять блокирование проезда грузовиков. По его словам, требования поляков касаются внутренней политики Польши и не имеют отношения к Украине. 

Напомним, народный депутат Руслан Горбенко рассказал, что для украинских мужчин, которые учатся за границей, могут быть изменены правила выезда. Сейчас готовится соответствующий законопроект.

Ранее на Закарпатье водитель попытался незаконно вывезти 27 уклонистов через государственную границу. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

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12:48 Командир роты призвал мужчин поздравлять, присоединившись к ВСУ

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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