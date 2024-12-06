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Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

06 грудня 2024 р. 13:40

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14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

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13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Text

13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:54 В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

Text

12:48 Командир роти закликав чоловіків вітати, приєднавшись до ЗСУ

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Text

11:54 Базова військова підготовка — нардеп назвав головну мету

Text

11:53 Тимочко назвав кількість справ щодо СЗЧ, які були доведені

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09:48 Офіцер НГУ пояснив, чому не варто мобілізовувати з 18 років

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Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко спрогнозував пасажиропотік на кордоні під час свят. За його словами, черги можуть зрости до 100-120 тисяч осіб за добу.

Про це Андрій Демченко сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 6 грудня.

Пасажиропотік на кордоні під час свят

Демченко наголосив, що свята, ймовірно, призведуть до черг на кордоні.

Крім того, у ДПСУ сподіваються, що польські фермери не відновлюватимуть блокування проїзду вантажівок. За його словами, вимоги поляків стосуються внутрішньої політики Польщі та не мають стосунку до України. 

Нагадаємо, народний депутат Руслан Горбенко розповів, що для українських чоловіків, які навчаються за кордоном, можуть бути змінені правила виїзду. Наразі готується відповідний законопроєкт.

Раніше на Закарпатті водій спробував незаконно вивезти 27 ухилянтів через державний кордон. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

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14:52 На Закарпатті шахрай друкував "документи" для ухилянтів

14:51 Україна презентувала новий ракето-дрон "Пекло" — фото

14:48 Шмигаль пояснив суть вимоги зарплати у 20 тисяч для бронювання

14:30 Захмарні зарплати чиновників — де платять понад 300 тис. грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:29 Мітинги в Грузії — на 23 людей відкрили кримінальні справи

14:27 Генерал ЗСУ пояснив чи зупинить РФ шалені втрати на фронті

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12:54 В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

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12:48 Командир роти закликав чоловіків вітати, приєднавшись до ЗСУ

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11:54 Базова військова підготовка — нардеп назвав головну мету

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11:53 Тимочко назвав кількість справ щодо СЗЧ, які були доведені

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09:48 Офіцер НГУ пояснив, чому не варто мобілізовувати з 18 років

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