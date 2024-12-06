Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко спрогнозував пасажиропотік на кордоні під час свят. За його словами, черги можуть зрости до 100-120 тисяч осіб за добу.

Про це Андрій Демченко сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 6 грудня.

Пасажиропотік на кордоні під час свят

Демченко наголосив, що свята, ймовірно, призведуть до черг на кордоні.

Крім того, у ДПСУ сподіваються, що польські фермери не відновлюватимуть блокування проїзду вантажівок. За його словами, вимоги поляків стосуються внутрішньої політики Польщі та не мають стосунку до України.

Нагадаємо, народний депутат Руслан Горбенко розповів, що для українських чоловіків, які навчаються за кордоном, можуть бути змінені правила виїзду. Наразі готується відповідний законопроєкт.

Раніше на Закарпатті водій спробував незаконно вивезти 27 ухилянтів через державний кордон. Внаслідок цього відбулося судове засідання.