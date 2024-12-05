Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

Для українських чоловіків, які здобувають освіту за кордоном, можуть змінити правила виїзду. Вже розробляється відповідний законопроєкт.

Про це заявив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 5 грудня.

Хто зможе вільно перетинати кордон

За словами Горбенка, для хлопців 18–24 років, які навчаються за кордоном, розробляють законопроєкт, що дозволить їм вільно перетинати кордон.

"Вже є така пропозиція. У Верховній Раді розробляється законопроєкт, який надасть можливість вільно пересувати і перетинати кордон під час їхнього навчання. Це точно дасть їм права отримати всі довідки і стати на облік згідно закону, щоб його не порушувати", — сказав нардеп.

Він також наголосив, що випадків про масове примусове повернення чоловіків в Україну немає.

"Я не знаю таких випадків, щоб наші органи чи Міністерство закордонних справ просили когось повертати. Ми повинні створити такі умови, щоб вільну країну поверталися люди самостійно. Що стосується отримання документів, то дійсно, згідно закону, треба стати на облік, щоб отримати послуги щодо отримання довідок чи нового закордонного паспорту", — підсумував Горбенко.

Раніше ми писали, що в Україні студенти отримали дозвіл виїжджати за кордон на навчання в іноземних вищих навчальних закладах. Водночас таку змогу матимуть й українські викладачі.

А в США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Там вважають, що це змінить бойові сили української армії.