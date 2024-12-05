Некоторым категориям мужчин разрешат выезд за границу, — нардеп

Для украинских мужчин, получающих образование за границей, могут изменить правила выезда. Уже разрабатывается соответствующий законопроект.

Об этом заявил народный депутат Руслан Горбенко в эфире Вечір.LIVE в четверг, 5 декабря.

Кто сможет свободно пересекать границу

По словам Горбенко, для мужчин возрастом от 18 до 24 лет, которые учатся за границей, разрабатывают законопроект, позволяющий им свободно пересекать границу.

"Уже есть такое предложение. В Верховной Раде разрабатывается законопроект, который позволит свободно перемещаться и пересекать границу во время их обучения. Это точно даст им право получить все справки и стать на учет согласно закону, чтобы его не нарушать", — сказал нардеп.

Он также подчеркнул, что случаев о массовом принудительном возвращении мужчин в Украину нет.

"Я не знаю таких случаев, чтобы наши органы или Министерство иностранных дел просили кого-то возвращать. Мы должны создать такие условия, чтобы в свободную страну возвращались люди самостоятельно. Что касается получения документов, то действительно, согласно закону, нужно встать на учет, чтобы получить справки или новый загранпаспорт", — подытожил Горбенко.

Ранее мы писали, что в Украине студенты получили разрешение выезжать за границу на обучение в иностранных высших учебных заведениях.

А в США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Там считают, что это изменит боевые силы украинской армии.