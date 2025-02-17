Британия готова отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

В Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля, состоятся переговоры между делегациями США и России. Встреча американской и российской сторон будет касаться войны в Украине.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

политолог, общественный деятель Олесь Доний;

майор, спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов;

политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий;

народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;

заместитель директора Национального института стратегических исследований, доктор экономических наук Вячеслав Потапенко;

майор, заместитель командира 3-й ОШБр Родион Кудряшов;

заместитель генерального директора Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Мария Обиркивская.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят следующие темы:

Уже завтра будут переговоры между делегациями США и РФ по войне в Украине: состоятся они в Саудовской Аравии, — CNN;

Британия готова разместить свои войска в Украине для обеспечения выполнения любых мирных соглашений, — Стармер;

членство в ЕС и ракеты как у Израиля — Зеленский о гарантиях;

Украина может стать стратегическим партнером США в поставках титана, что поможет уменьшить зависимость от Китая и России, — Зеленский;

Европа сможет покупать произведенное в США оружие для передачи Украине, — Трамп;

выборы состоятся не ранее, чем через 6 месяцев после окончания военного положения, — Арахамия отреагировал на слова Порошенко;

всех мужчин 25-60 лет автоматически внесут в Реестр военнообязанных, если те обращались в паспортные сервисы до апреля 2024 года;

Стармер заявил, что готов ввести британские войска в Украину для обеспечения мирных соглашений.

Ранее NBC News писало, что США сначала хотят пообщаться с представителями России.

В то же время в Кремле подтвердили завтрашнюю встречу с американской делегацией.