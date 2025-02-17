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Британия готова отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Британия готова отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

17 февраля 2025 г. 13:00

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13:00 Британия готова отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

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12:20 Итоги конференции в Мюнхене — Украина снова заявила о себе

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11:31 В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне

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11:01 Встреча Рютте и Келлога в штаб-квартире НАТО — прямой эфир

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08:00 План возвращения оккупированных территорий — эфир Ранок.LIVE

15 февраля 2025
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19:47Итоги двух дней конференции в Мюнхене — заявления Зеленского

14 февраля 2025
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17:50 Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE

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16:59 Санкции против Порошенко — нардеп раскрыла "настоящий" мотив

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13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

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13:17 Российская атака на ЧАЭС — ядерщик раскрыл последствия

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13:00 Британия готова отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

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12:20 Итоги конференции в Мюнхене — Украина снова заявила о себе

Text

11:31 В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне

Text

11:01 Встреча Рютте и Келлога в штаб-квартире НАТО — прямой эфир

Text

08:00 План возвращения оккупированных территорий — эфир Ранок.LIVE

15 февраля 2025
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19:47 Итоги двух дней конференции в Мюнхене — заявления Зеленского

14 февраля 2025
Text

17:50 Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE

Text

16:59 Санкции против Порошенко — нардеп раскрыла "настоящий" мотив

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13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

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13:17 Российская атака на ЧАЭС — ядерщик раскрыл последствия

В Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля, состоятся переговоры между делегациями США и России. Встреча американской и российской сторон будет касаться войны в Украине.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • политолог, общественный деятель Олесь Доний;
  • майор, спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов;
  • политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий;
  • народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;
  • заместитель директора Национального института стратегических исследований, доктор экономических наук Вячеслав Потапенко;
  • майор, заместитель командира 3-й ОШБр Родион Кудряшов;
  • заместитель генерального директора Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Мария Обиркивская.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят следующие темы:

  • Уже завтра будут переговоры между делегациями США и РФ по войне в Украине: состоятся они в Саудовской Аравии, — CNN;
  • Британия готова разместить свои войска в Украине для обеспечения выполнения любых мирных соглашений, — Стармер;
  • членство в ЕС и ракеты как у Израиля — Зеленский о гарантиях;
  • Украина может стать стратегическим партнером США в поставках титана, что поможет уменьшить зависимость от Китая и России, — Зеленский;
  • Европа сможет покупать произведенное в США оружие для передачи Украине, — Трамп;
  • выборы состоятся не ранее, чем через 6 месяцев после окончания военного положения, — Арахамия отреагировал на слова Порошенко;
  • всех мужчин 25-60 лет автоматически внесут в Реестр военнообязанных, если те обращались в паспортные сервисы до апреля 2024 года;
  • Стармер заявил, что готов ввести британские войска в Украину для обеспечения мирных соглашений.

Ранее NBC News писало, что США сначала хотят пообщаться с представителями России.

В то же время в Кремле подтвердили завтрашнюю встречу с американской делегацией.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:45 Конкурс учитель года на Одесчине — победители в номинациях

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