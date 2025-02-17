Британія готова відправити війська до України — ефір День.LIVE

У Саудівській Аравії у вівторок, 18 лютого, відбудуться переговори між делегаціями США та Росії. Зустріч американської та російської сторін стосуватиметься війни в Україні.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

політолог, громадський діяч Олесь Доній;

майор, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов;

політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький;

народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук Вячеслав Потапенко;

майор, заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов;

заступник генерального директора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Марія Обірківська.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

Уже завтра будуть переговори між делегаціями США та РФ щодо війни в Україні: відбудуться вони в Саудівській Аравії, — CNN;

Британія готова розмістити свої війська в Україні для забезпечення виконання будь-яких мирних угод, — Стармер;

членство в ЄС і ракеті як в Ізраїля — Зеленський про гарантії;

Україна може стати стратегічним партнером США у постачанні титану, що допоможе зменшити залежність від Китаю та Росії, — Зеленський;

Європа зможе купувати вироблену в США зброю для передачі Україні, — Трамп;

вибори відбудуться не раніше, ніж через 6 місяців після закінчення воєнного стану, — Арахамія відреагував на слова Порошенка;

усіх чоловіків 25-60 років автоматично внесуть до Реєстру військовозобов’язаних, якщо ті зверталися до паспортних сервісів до квітня 2024;

Стармер заявив, що готовий ввести британські війська в Україну для забезпечення мирних угод.

Раніше NBC News писало, що США спочатку хочуть поспілкуватися з представниками Росії.

Водночас у Кремлі підтвердили завтрашню зустріч з американською делегацією.