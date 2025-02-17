Британія готова відправити війська до України — ефір День.LIVE

У Саудівській Аравії у вівторок, 18 лютого, відбудуться переговори між делегаціями США та Росії. Зустріч американської та російської сторін стосуватиметься війни в Україні.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- політолог, громадський діяч Олесь Доній;
- майор, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов;
- політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький;
- народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;
- заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук Вячеслав Потапенко;
- майор, заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов;
- заступник генерального директора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Марія Обірківська.
Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:
- Уже завтра будуть переговори між делегаціями США та РФ щодо війни в Україні: відбудуться вони в Саудівській Аравії, — CNN;
- Британія готова розмістити свої війська в Україні для забезпечення виконання будь-яких мирних угод, — Стармер;
- членство в ЄС і ракеті як в Ізраїля — Зеленський про гарантії;
- Україна може стати стратегічним партнером США у постачанні титану, що допоможе зменшити залежність від Китаю та Росії, — Зеленський;
- Європа зможе купувати вироблену в США зброю для передачі Україні, — Трамп;
- вибори відбудуться не раніше, ніж через 6 місяців після закінчення воєнного стану, — Арахамія відреагував на слова Порошенка;
- усіх чоловіків 25-60 років автоматично внесуть до Реєстру військовозобов’язаних, якщо ті зверталися до паспортних сервісів до квітня 2024;
- Стармер заявив, що готовий ввести британські війська в Україну для забезпечення мирних угод.
Раніше NBC News писало, що США спочатку хочуть поспілкуватися з представниками Росії.
Водночас у Кремлі підтвердили завтрашню зустріч з американською делегацією.