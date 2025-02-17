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Британія готова відправити війська до України — ефір День.LIVE

Британія готова відправити війська до України — ефір День.LIVE

17 лютого 2025 р. 13:00

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13:00 Британія готова відправити війська до України — ефір День.LIVE

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12:20 Підсумки конференції в Мюнхені — Україна знову заявила про себе

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11:31 У 155 бригаді пояснили, як відрізняється підхід РФ і ЗСУ до війни

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11:01 Зустріч Рютте та Келлога у штаб-квартирі НАТО — прямий ефір

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08:00 План повернення окупованих територій — ефір Ранок.LIVE

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19:47Підсумки двох днів конференції в Мюнхені — заяви Зеленського

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17:50 Зеленський звернувся до Трампа — ефір Вечір.LIVE

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16:59 Санкції проти Порошенка — нардепка розкрила "справжній" мотив

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13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

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13:17 Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

Text

13:00 Британія готова відправити війська до України — ефір День.LIVE

Text

12:20 Підсумки конференції в Мюнхені — Україна знову заявила про себе

Text

11:31 У 155 бригаді пояснили, як відрізняється підхід РФ і ЗСУ до війни

Text

11:01 Зустріч Рютте та Келлога у штаб-квартирі НАТО — прямий ефір

Text

08:00 План повернення окупованих територій — ефір Ранок.LIVE

15 лютого 2025
Text

19:47 Підсумки двох днів конференції в Мюнхені — заяви Зеленського

14 лютого 2025
Text

17:50 Зеленський звернувся до Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Санкції проти Порошенка — нардепка розкрила "справжній" мотив

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13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

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13:17 Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

У Саудівській Аравії у вівторок, 18 лютого, відбудуться переговори між делегаціями США та Росії. Зустріч американської та російської сторін стосуватиметься війни в Україні.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • політолог, громадський діяч Олесь Доній;
  • майор, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов;
  • політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький;
  • народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;
  • заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук Вячеслав Потапенко;
  • майор, заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов;
  • заступник генерального директора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Марія Обірківська.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

  • Уже завтра будуть переговори між делегаціями США та РФ щодо війни в Україні: відбудуться вони в Саудівській Аравії, — CNN;
  • Британія готова розмістити свої війська в Україні для забезпечення виконання будь-яких мирних угод, — Стармер;
  • членство в ЄС і ракеті як в Ізраїля — Зеленський про гарантії;
  • Україна може стати стратегічним партнером США у постачанні титану, що допоможе зменшити залежність від Китаю та Росії, — Зеленський;
  • Європа зможе купувати вироблену в США зброю для передачі Україні, — Трамп;
  • вибори відбудуться не раніше, ніж через 6 місяців після закінчення воєнного стану, — Арахамія відреагував на слова Порошенка;
  • усіх чоловіків 25-60 років автоматично внесуть до Реєстру військовозобов’язаних, якщо ті зверталися до паспортних сервісів до квітня 2024;
  • Стармер заявив, що готовий ввести британські війська в Україну для забезпечення мирних угод.

Раніше NBC News писало, що США спочатку хочуть поспілкуватися з представниками Росії.

Водночас у Кремлі підтвердили завтрашню зустріч з американською делегацією.

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13:28 Скільки заробляють розробники ігор в Україні

13:26 Apple може представити AirPods Pro 3 вже восени — що відомо

13:25 Карантин в шкільних закладах Одеси — ГРВІ розповсюджується

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:20 У Києві затримали зрадницю, яка допомагала РФ вивозити дітей

13:19 У Воронежі на заводі знищили системи РЕБ — ГУР показало відео

13:09 Польща готує нові обмеження для українців — що буде з виплатами

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13:00 Британія готова відправити війська до України — ефір День.LIVE

Text

12:20 Підсумки конференції в Мюнхені — Україна знову заявила про себе

Text

11:31 У 155 бригаді пояснили, як відрізняється підхід РФ і ЗСУ до війни

Text

11:01 Зустріч Рютте та Келлога у штаб-квартирі НАТО — прямий ефір

Text

08:00 План повернення окупованих територій — ефір Ранок.LIVE

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