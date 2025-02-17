Підсумки конференції в Мюнхені — Україна знову заявила про себе

У Мюнхені завершилася безпекова конференція. Україна знову заявила про себе на міжнародній арені як суб’єкт геополітики.

Про це зазначила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Мюнхенська конференція з безпеки

За підсумками конференції європейці усвідомили, що "американська парасолька" більше не захищатиме їх. Вони отримали "крижаний душ".

Журналістка зазначила, що європейці шоковані виступом представників адміністрації лідера США Дональда Трампа.

Також 16 лютого відбулася екстрена зустріч міністрів закордонних справ ЄС, а сьогодні в Парижі лідери Євросоюзу обговорять подальші кроки.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак спростував інформацію про зустрічі з російськими представниками на полях Мюнхенської конференції.

Також у Мюнхені відбулася зустріч міністрів закордонних справ ЄС із представницею Євросоюзу Каєю Каллас.