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Підсумки конференції в Мюнхені — Україна знову заявила про себе

Підсумки конференції в Мюнхені — Україна знову заявила про себе

17 лютого 2025 р. 12:20

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13:00 Британія готова відправити війська до України — ефір День.LIVE

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12:20 Підсумки конференції в Мюнхені — Україна знову заявила про себе

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13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

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13:17 Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

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13:00 Британія готова відправити війська до України — ефір День.LIVE

Text

12:20 Підсумки конференції в Мюнхені — Україна знову заявила про себе

Text

11:31 У 155 бригаді пояснили, як відрізняється підхід РФ і ЗСУ до війни

Text

11:01 Зустріч Рютте та Келлога у штаб-квартирі НАТО — прямий ефір

Text

08:00 План повернення окупованих територій — ефір Ранок.LIVE

15 лютого 2025
Text

19:47 Підсумки двох днів конференції в Мюнхені — заяви Зеленського

14 лютого 2025
Text

17:50 Зеленський звернувся до Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Санкції проти Порошенка — нардепка розкрила "справжній" мотив

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13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

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13:17 Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

У Мюнхені завершилася безпекова конференція. Україна знову заявила про себе на міжнародній арені як суб’єкт геополітики.

Про це зазначила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Мюнхенська конференція з безпеки

За підсумками конференції європейці усвідомили, що "американська парасолька" більше не захищатиме їх. Вони отримали "крижаний душ".

Журналістка зазначила, що європейці шоковані виступом представників адміністрації лідера США Дональда Трампа.

Також 16 лютого відбулася екстрена зустріч міністрів закордонних справ ЄС, а сьогодні в Парижі лідери Євросоюзу обговорять подальші кроки.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак спростував інформацію про зустрічі з російськими представниками на полях Мюнхенської конференції.

Також у Мюнхені відбулася зустріч міністрів закордонних справ ЄС із представницею Євросоюзу Каєю Каллас.

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13:28 Скільки заробляють розробники ігор в Україні

13:26 Apple може представити AirPods Pro 3 вже восени — що відомо

13:25 Карантин в шкільних закладах Одеси — ГРВІ розповсюджується

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:20 У Києві затримали зрадницю, яка допомагала РФ вивозити дітей

13:19 У Воронежі на заводі знищили системи РЕБ — ГУР показало відео

13:09 Польща готує нові обмеження для українців — що буде з виплатами

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13:00 Британія готова відправити війська до України — ефір День.LIVE

Text

12:20 Підсумки конференції в Мюнхені — Україна знову заявила про себе

Text

11:31 У 155 бригаді пояснили, як відрізняється підхід РФ і ЗСУ до війни

Text

11:01 Зустріч Рютте та Келлога у штаб-квартирі НАТО — прямий ефір

Text

08:00 План повернення окупованих територій — ефір Ранок.LIVE

15 лютого 2025
Text

19:47 Підсумки двох днів конференції в Мюнхені — заяви Зеленського

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17:50 Зеленський звернувся до Трампа — ефір Вечір.LIVE

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16:59 Санкції проти Порошенка — нардепка розкрила "справжній" мотив

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13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

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