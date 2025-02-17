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Итоги конференции в Мюнхене — Украина снова заявила о себе

Итоги конференции в Мюнхене — Украина снова заявила о себе

17 февраля 2025 г. 12:20

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13:00 Британия готова отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

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12:20 Итоги конференции в Мюнхене — Украина снова заявила о себе

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11:31 В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне

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11:01 Встреча Рютте и Келлога в штаб-квартире НАТО — прямой эфир

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08:00 План возвращения оккупированных территорий — эфир Ранок.LIVE

15 февраля 2025
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19:47Итоги двух дней конференции в Мюнхене — заявления Зеленского

14 февраля 2025
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17:50 Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE

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16:59 Санкции против Порошенко — нардеп раскрыла "настоящий" мотив

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13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

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13:17 Российская атака на ЧАЭС — ядерщик раскрыл последствия

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13:00 Британия готова отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

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12:20 Итоги конференции в Мюнхене — Украина снова заявила о себе

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11:31 В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне

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11:01 Встреча Рютте и Келлога в штаб-квартире НАТО — прямой эфир

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08:00 План возвращения оккупированных территорий — эфир Ранок.LIVE

15 февраля 2025
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19:47 Итоги двух дней конференции в Мюнхене — заявления Зеленского

14 февраля 2025
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17:50 Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE

Text

16:59 Санкции против Порошенко — нардеп раскрыла "настоящий" мотив

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13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

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13:17 Российская атака на ЧАЭС — ядерщик раскрыл последствия

В Мюнхене завершилась конференция по безопасности. Украина снова заявила о себе на международной арене как субъект геополитики.

Об этом отметила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в прямом эфире Ранок.LIVE.

Мюнхенская конференция по безопасности

По итогам конференции европейцы осознали, что "американский зонтик" больше не будет защищать их. Они получили "ледяной душ".

Журналистка отметила, что европейцы шокированы выступлением представителей администрации лидера США Дональда Трампа.

Также 16 февраля состоялась экстренная встреча министров иностранных дел ЕС, а сегодня в Париже лидеры Евросоюза обсудят дальнейшие шаги.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак опроверг информацию о встречах с российскими представителями на полях Мюнхенской конференции.

Также в Мюнхене состоялась встреча министров иностранных дел ЕС с представительницей Евросоюза Каей Каллас.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:45 Конкурс учитель года на Одесчине — победители в номинациях

12:41 На Закарпатье объявили тендер на авто за 2 млн грн для музея

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12:20 Итоги конференции в Мюнхене — Украина снова заявила о себе

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11:31 В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне

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11:01 Встреча Рютте и Келлога в штаб-квартире НАТО — прямой эфир

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08:00 План возвращения оккупированных территорий — эфир Ранок.LIVE

15 февраля 2025
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19:47 Итоги двух дней конференции в Мюнхене — заявления Зеленского

14 февраля 2025
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17:50 Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE

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16:59 Санкции против Порошенко — нардеп раскрыла "настоящий" мотив

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13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

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