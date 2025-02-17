Итоги конференции в Мюнхене — Украина снова заявила о себе

В Мюнхене завершилась конференция по безопасности. Украина снова заявила о себе на международной арене как субъект геополитики.

Об этом отметила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в прямом эфире Ранок.LIVE.

Мюнхенская конференция по безопасности

По итогам конференции европейцы осознали, что "американский зонтик" больше не будет защищать их. Они получили "ледяной душ".

Журналистка отметила, что европейцы шокированы выступлением представителей администрации лидера США Дональда Трампа.

Также 16 февраля состоялась экстренная встреча министров иностранных дел ЕС, а сегодня в Париже лидеры Евросоюза обсудят дальнейшие шаги.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак опроверг информацию о встречах с российскими представителями на полях Мюнхенской конференции.

Также в Мюнхене состоялась встреча министров иностранных дел ЕС с представительницей Евросоюза Каей Каллас.