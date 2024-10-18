Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Военные самовольно покидают воинскую часть из-за усталости, страха или конфликта с командирами. Чтобы снизить количество таких случаев, нужно работать с людьми.

Об этом заявил военнослужащий Вооруженных сил Александр Матяш в эфире Вечір.LIVE.

Почему военные уходят в СОЧ

Матяш отметил важность работы с людьми и надлежащей коммуникации в армии, чтобы уменьшить количество СОЧ. Мол, даже опытные бойцы могут ощущать давление из-за неправильного назначения на должности.

Он отметил, что был случай, когда опытный военный не сошелся во взглядах с командиром и поэтому отказался служить под его руководством.

"Также был один военнослужащий, который устал, встретил женщину, увидел в перспективу и уехал в Польшу, переплыл через Тису. Есть люди, которые боятся первой боевой задачи. Они боятся попасть на линию столкновения, поэтому убегают", — сказал Матяш.

Ранее мы писали, что с начала полномасштабной войны на отдых за границу уехали 46 украинских военных и не вернулись обратно в Украину. Такие военнослужащие учтены как самовольно покинувшие воинские части.

А народный депутат Сергей Евтушок заявил, что военные бегут с войны из-за плохого отношения и вымогательства денег за любой проступок со стороны командиров.

Ранее Новини.LIVE также писали, что Верховная Рада Украины рассматривает законопроект, согласно которому не будут наказываться за первое СЗЧ.