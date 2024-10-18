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Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

18 октября 2024 г. 9:32

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09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

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08:00 Мобилизация женщин и возвращение к ядерному оружию — эфир Ранок.LIVE

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03:16 Это цинично и смешно — боец ВСУ высказался о "прокурорах-инвалидах" с Хмельнитчины

17 октября 2024
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23:53 Военный заявил, что в войне должны принять участие женщины и пенсионеры

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23:52 Электроэнергия в Украине подорожает — эксперт назвал коридор цен

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18:43 Нардеп заявил, что большое количество уклонистов является провалом государства

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17:57 Вступление в НАТО и участие военных КНДР в войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:02 Военные жалуются на отсутствие РЭБов на позициях пехоты

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Военные самовольно покидают воинскую часть из-за усталости, страха или конфликта с командирами. Чтобы снизить количество таких случаев, нужно работать с людьми.

Об этом заявил военнослужащий Вооруженных сил Александр Матяш в эфире Вечір.LIVE.

Почему военные уходят в СОЧ

Матяш отметил важность работы с людьми и надлежащей коммуникации в армии, чтобы уменьшить количество СОЧ. Мол, даже опытные бойцы могут ощущать давление из-за неправильного назначения на должности.

Он отметил, что был случай, когда опытный военный не сошелся во взглядах с командиром и поэтому отказался служить под его руководством.

"Также был один военнослужащий, который устал, встретил женщину, увидел в перспективу и уехал в Польшу, переплыл через Тису. Есть люди, которые боятся первой боевой задачи. Они боятся попасть на линию столкновения, поэтому убегают", — сказал Матяш.

Ранее мы писали, что с начала полномасштабной войны на отдых за границу уехали 46 украинских военных и не вернулись обратно в Украину. Такие военнослужащие учтены как самовольно покинувшие воинские части.

А народный депутат Сергей Евтушок заявил, что военные бегут с войны из-за плохого отношения и вымогательства денег за любой проступок со стороны командиров.

Ранее Новини.LIVE также писали, что Верховная Рада Украины рассматривает законопроект, согласно которому не будут наказываться за первое СЗЧ.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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