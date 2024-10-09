Нардеп назвав причини, через які військові йдуть у СЗЧ

Народний депутат Сергій Євтушок заявив, що військові тікають з війни через погане ставлення та вимагання грошей за будь-який проступок з боку командирів. Також він вважає, що потрібно створювати рекрутингові центи, щоб люди самі хотіли йти на фронт, а не ловити їх на вулиці.

Про це Сергій Євтушок повідомив в ефірі Ранок.LIVE у середу, 9 жовтня.

Чому військові йдуть в СЗЧ

Нардеп також розкритикував практику, коли людей забирають прямо з вулиці у бусики. Водночас він зазначив, що варто змінити підхід до навчання військових.

"Чому ж наші мобілізовані, приїжджаючи з-за кордону, задоволені, з зацікавленістю навчалися там? Попадаючи до нас на полігони, у них зовсім інша думка і позиція. У нашій радянській філософії це залишилось — солдата замучити, щоб не було йому цікаво навчитися воювати", — сказав Євтушок.

Депутат вважає, що необхідно створювати рекрутингові центри, мотивувати фінансово, покращувати навчальні процеси та запроваджувати нові підходи.

Нагадаємо, Верховна Рада України розглядає законопроєкт, згідно з яким не каратимуть за перше СЗЧ. Військовослужбовці, які після першого порушеня добровільно повернуться, зможуть продовжити службу та дію контракту.

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін розкритикував таку ідею та заявив, що послаблення відповідальності за СЗЧ не вирішить проблем, які наразі є у війську. Унаслідок такої ініціативи лише в рази зростуть випадки дезертирства та СЗЧ.