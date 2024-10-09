Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Народный депутат Сергей Евтушок заявил, что военные бегут с войны из-за плохого отношения и вымогательства денег за любой проступок со стороны командиров. Также он считает, что нужно создавать рекрутинговые центы, чтобы люди сами хотели идти на фронт, а не ловить их на улице.

Об этом Сергей Евтушок сообщил в эфире Ранок.LIVE в среду, 9 октября.

Почему военные идут в СОЧ

Нардеп также подверг критике практику, когда людей забирают прямо с улицы в бусики. В то же время он отметил, что следует изменить подход к обучению военных.

"Почему же наши мобилизованные, приезжая из-за границы, довольны, с заинтересованностью учились там? Попадая к нам на полигоны, у них совсем другое мнение и позиция. В нашей советской философии это осталось — солдата замучить, чтобы ему было интересно научиться воевать", — сказал Евтушек.

Депутат считает, что необходимо создавать рекрутинговые центры, мотивировать финансово, улучшать учебные процессы и внедрять новые подходы.

Напомним, Верховная Рада Украины рассматривает законопроект, согласно которому не будут наказываться за первое СОЧ. Военнослужащие, которые после первого нарушения добровольно вернутся, смогут продлить службу и контракт.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин подверг критике такую идею и заявил, что ослабление ответственности за СОЧ не решит проблем, которые сейчас находятся в армии. В результате такой инициативы лишь в разы возрастут случаи дезертирства и СОЧ.