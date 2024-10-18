Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Військові самовільно залишають військову частину через втому, страх або конфлікти з командирами. Щоб зменшити кількість таких випадків, потрібно працювати з людьми.

Про це заявив військовослужбовець Збройних сил Олександр Матяш в ефірі Вечір.LIVE.

Чому військові йдуть у СЗЧ

Матяш наголосив на важливості роботи з людьми та належної комунікації в армії, щоб зменшити кількість СЗЧ. Мовляв, навіть досвідчені бійці можуть відчувати тиск через неправильне призначення на посади.

Він зазначив, що був випадок, коли досвідчений військовий не зійшовся в поглядах із командиром і через це відмовився служити під його керівництвом.

"Також був один військовослужбовець, який насправді втомився, зустрів жінку, побачив в перспективу і поїхав в Польщу, переплив через Тису. Є люди, які бояться першого бойового завдання. Вони бояться потрапити на лінію зіткнення, тому тікають", — сказав Матяш.

Раніше ми писали, що з початку повномасштабної війни на відпочинок за кордон виїхали 46 українських військових та не повернулися назад в Україну. Таких військовослужбовців обліковано як таких, що самовільно залишили військові частини.

А народний депутат Сергій Євтушок заявив, що військові тікають з війни через погане ставлення та вимагання грошей за будь-який проступок з боку командирів.

Раніше Новини.LIVE також писали, що Верховна Рада України розглядає законопроєкт, згідно з яким не каратимуть за перше СЗЧ.