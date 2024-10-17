Большинство ВПЛ оказались за чертой бедности, — нардеп

Основная часть внутренне перемещенных лиц сейчас находятся на грани бедности. Чтобы защитить таких людей, создали специальную комиссию.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в среду, 16 октября, сообщил народный депутат Украины Виталий Войцеховский.

Что известно о проблеме бедности ВПЛ и как ее планируют решать

Нардеп подчеркнул, что ВПЛ нуждаются в поддержке не только со стороны местных жителей, но и государства.

"Для этого мы создали нашу временную специальную комиссию. Считаем, что результатом работы этой комиссии должен быть законопроект, который будет защищать права всех лиц, пострадавших от российской агрессии. В первую очередь, понятно, что это внутренне перемещенные лица", — отметил Войцеховский.

Напомним, по мнению народного депутата Руслана Горбенко, государство не сможет обеспечить всех внутренних переселенцев жильем. Правда, для помощи таким людям планируют ввести специальные "ваучеры".

Ранее мы сообщали, что в октябре в Украине продолжат выплачивать денежную помощь ВПЛ. На данный момент помощь на проживание получают более 1,2 миллиона украинцев, которым из-за полномасштабного вторжения пришлось покинуть свои дома.