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Большинство ВПЛ оказались за чертой бедности, — нардеп

Большинство ВПЛ оказались за чертой бедности, — нардеп

17 октября 2024 г. 1:55

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19:48 В НАТО ответили, когда пригласят Украину в Альянс — репортаж

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17:50 Зеленский шокировал Россию Планом победы и участие КНДР в войне — эфир Вечір.LIVE

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17:41 Глава Купянской МВА сообщил о непрекращающемся наступлении россиян

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17:23 Ким объяснил, при каком условии украинцы пойдут защищать страну

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Основная часть внутренне перемещенных лиц сейчас находятся на грани бедности. Чтобы защитить таких людей, создали специальную комиссию.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в среду, 16 октября, сообщил народный депутат Украины Виталий Войцеховский.

Что известно о проблеме бедности ВПЛ и как ее планируют решать

Нардеп подчеркнул, что ВПЛ нуждаются в поддержке не только со стороны местных жителей, но и государства.

"Для этого мы создали нашу временную специальную комиссию. Считаем, что результатом работы этой комиссии должен быть законопроект, который будет защищать права всех лиц, пострадавших от российской агрессии. В первую очередь, понятно, что это внутренне перемещенные лица", — отметил Войцеховский.

Напомним, по мнению народного депутата Руслана Горбенко, государство не сможет обеспечить всех внутренних переселенцев жильем. Правда, для помощи таким людям планируют ввести специальные "ваучеры".

Ранее мы сообщали, что в октябре в Украине продолжат выплачивать денежную помощь ВПЛ. На данный момент помощь на проживание получают более 1,2 миллиона украинцев, которым из-за полномасштабного вторжения пришлось покинуть свои дома.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:48 В НАТО ответили, когда пригласят Украину в Альянс — репортаж

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18:00 Эксперт по энергетике Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:21 Скандал в подразделении "Асгард" — нардеп назвал причину конфликта

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13:00 План победы Украины и срочное совещание НАТО — эфир День.LIVE

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12:47 Обесточивание Николаевщины и Херсонщины — в облсовете назвали сроки восстановления света