Більшість ВПО опинилася за межею бідності, — нардеп

Основна частина внутрішньо переміщених осіб зараз перебувають за межею бідності. Аби захистити таких людей, створили спеціальну комісію.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в середу, 16 жовтня, повідомив народний депутат України Віталій Войцехівський.

Що відомо про проблему бідності ВПО та як її планують вирішувати

Нардеп наголосив, що ВПО потребують підтримки не лише з боку місцевих жителів, а й держави.

"Для цього ми створили нашу тимчасово спеціальну комісію. Вважаємо, що результатом роботи цієї комісії має бути законопроєкт, який захищатиме права всіх осіб, які постраждали від російської агресію. Першою чергою, зрозуміло, що це внутрішньо переміщені особи", — зазначив Войцехівський.

Нагадаємо, на думку народного депутата України Руслана Горбенка, держава не зможе забезпечити всіх внутрішніх переселенців житлом. Щоправда, для допомоги таким людям планують ввести спеціальні "ваучери".

Раніше ми повідомляли, що в жовтні в Україні продовжать виплачувати грошову допомогу ВПО. Наразі допомогу на проживання отримують понад 1,2 мільйона українців, яким через повномасштабне вторнення довелося покинути свої домівки.