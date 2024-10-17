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Нардеп заявив, що держава не зможе забезпечити всіх ВПО житлом

Нардеп заявив, що держава не зможе забезпечити всіх ВПО житлом

17 жовтня 2024 р. 00:13

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00:13 Нардеп заявив, що держава не зможе забезпечити всіх ВПО житлом

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19:48 В НАТО відповіли, коли запросять Україну до Альянсу — репортаж

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18:00 Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

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17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

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17:41 Глава Куп'янської МВА повідомив про наступ росіян, який не припиняється

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17:23 Кім пояснив, за якої умови українці підуть захищати країну

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14:21 Скандал у підрозділі "Асгард" — нардеп назвав причину конфлікту

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Держава не зможе забезпечити всіх внутрішньо переміщених осіб (ВПО) житлом. Однак людям будуть допомагати завдяки ваучерам.

Про нові ініціативи в ефірі Вечір.LIVE розповів народний депутат України Руслан Горбенко.

Що сказав нардеп

Руслан Горбенко зазначив, що банки можуть видавати кредити під те житло, яке будуть купувати переселенці. Однак велика проблема ВПО - це саме перший внесок. У зв'язку з цим вже є напрацювання. Зокрема, в Україні хочуть ввести спеціальні "ваучери" на 20% для першого внеску на житло.

Після цього будуть запропоновані інші сертифікати, щоб стимулювати народжуваність, допомогати переселенцям і щоб люди не покидали Україну.

"Потім вже давати пільги за другу дитину, за третю дитину. Ще давати додаткові сертифікати, щоб стимулювати народжуваність. І допомагати нашим переселенцям, щоб вони не дивились на сторону Заходу. Тому що ми бачимо, скільки виїжджає за кордон", — додав Горбенко.

Нагадаємо, що чисельність внутрішньо переміщених осіб в Україні залишається значною. Станом на серпень поточного року в країні фіксуються 3,67 млн переселенців.

Такоє ми писали, що внутрішні переселенці в Україні зможуть отримати фінансову допомогу для підготовки до зими. Вразливі категорії громадян мають право на суму до 21 тисячі гривень.

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00:45 Боєць 3ОШбр після ампутації руки підкорив гору Казбек

00:30 Адмінзатримання ТЦК — як його оскаржити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:26 У передмісті Києві пролунали вибухи — що відомо

00:01 На Чернігівщині трапилася смертельна ДТП — серед загиблих є діти

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17:23 Кім пояснив, за якої умови українці підуть захищати країну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:47 Знеструмлення Миколаївщини та Херсонщини — в облраді назвали терміни відновлення світла

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