Нардеп заявив, що держава не зможе забезпечити всіх ВПО житлом

Держава не зможе забезпечити всіх внутрішньо переміщених осіб (ВПО) житлом. Однак людям будуть допомагати завдяки ваучерам.

Про нові ініціативи в ефірі Вечір.LIVE розповів народний депутат України Руслан Горбенко.

Що сказав нардеп

Руслан Горбенко зазначив, що банки можуть видавати кредити під те житло, яке будуть купувати переселенці. Однак велика проблема ВПО - це саме перший внесок. У зв'язку з цим вже є напрацювання. Зокрема, в Україні хочуть ввести спеціальні "ваучери" на 20% для першого внеску на житло.

Після цього будуть запропоновані інші сертифікати, щоб стимулювати народжуваність, допомогати переселенцям і щоб люди не покидали Україну.

"Потім вже давати пільги за другу дитину, за третю дитину. Ще давати додаткові сертифікати, щоб стимулювати народжуваність. І допомагати нашим переселенцям, щоб вони не дивились на сторону Заходу. Тому що ми бачимо, скільки виїжджає за кордон", — додав Горбенко.

Нагадаємо, що чисельність внутрішньо переміщених осіб в Україні залишається значною. Станом на серпень поточного року в країні фіксуються 3,67 млн переселенців.

Такоє ми писали, що внутрішні переселенці в Україні зможуть отримати фінансову допомогу для підготовки до зими. Вразливі категорії громадян мають право на суму до 21 тисячі гривень.