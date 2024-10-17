Нардеп заявил, что государство не сможет обеспечить всех ВПЛ жильем

Государство не сможет обеспечить всех внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) жильем. Однако людям будут помогать благодаря ваучерам.

О новых инициативах в эфире Вечір.LIVE рассказал народный депутат Украины Руслан Горбенко.

Что сказал нардеп

Руслан Горбенко отметил, что банки могут выдавать кредиты под жилье, которое будут покупать переселенцы. Однако большая проблема ВПЛ — это именно первый взнос. В связи с этим уже есть наработки. В частности, в Украине хотят ввести специальные ваучеры на 20% для первого взноса на жилье.

После этого будут предложены другие сертификаты, чтобы стимулировать рождаемость, помогать переселенцам и чтобы люди не покидали Украину.

"Потом уже давать льготы за второго ребенка, за третьего ребенка. Еще давать дополнительные сертификаты, чтобы стимулировать рождаемость. И помогать нашим переселенцам, чтобы они не смотрели на сторону Запада. Потому что мы видим сколько выезжает за границу", — добавил Горбенко.

Напомним, что численность внутренне перемещенных лиц в Украине остается значительной. По состоянию на август текущего года в стране фиксируются 3,67 млн переселенцев.

Так мы писали, что внутренние переселенцы в Украине смогут получить финансовую помощь для подготовки к зиме. Уязвимые категории граждан имеют право на сумму до 21 тысяч гривен.