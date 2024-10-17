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Нардеп заявил, что государство не сможет обеспечить всех ВПЛ жильем

Нардеп заявил, что государство не сможет обеспечить всех ВПЛ жильем

17 октября 2024 г. 0:13

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19:48 В НАТО ответили, когда пригласят Украину в Альянс — репортаж

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18:00 Эксперт по энергетике Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой

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17:50 Зеленский шокировал Россию Планом победы и участие КНДР в войне — эфир Вечір.LIVE

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17:41 Глава Купянской МВА сообщил о непрекращающемся наступлении россиян

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17:23 Ким объяснил, при каком условии украинцы пойдут защищать страну

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14:21 Скандал в подразделении "Асгард" — нардеп назвал причину конфликта

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13:00 План победы Украины и срочное совещание НАТО — эфир День.LIVE

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Государство не сможет обеспечить всех внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) жильем. Однако людям будут помогать благодаря ваучерам.

О новых инициативах в эфире Вечір.LIVE рассказал народный депутат Украины Руслан Горбенко.

Что сказал нардеп

Руслан Горбенко отметил, что банки могут выдавать кредиты под жилье, которое будут покупать переселенцы. Однако большая проблема ВПЛ — это именно первый взнос. В связи с этим уже есть наработки. В частности, в Украине хотят ввести специальные ваучеры на 20% для первого взноса на жилье.

После этого будут предложены другие сертификаты, чтобы стимулировать рождаемость, помогать переселенцам и чтобы люди не покидали Украину.

"Потом уже давать льготы за второго ребенка, за третьего ребенка. Еще давать дополнительные сертификаты, чтобы стимулировать рождаемость. И помогать нашим переселенцам, чтобы они не смотрели на сторону Запада. Потому что мы видим сколько выезжает за границу", — добавил Горбенко.

Напомним, что численность внутренне перемещенных лиц в Украине остается значительной. По состоянию на август текущего года в стране фиксируются 3,67 млн переселенцев.

Так мы писали, что внутренние переселенцы в Украине смогут получить финансовую помощь для подготовки к зиме. Уязвимые категории граждан имеют право на сумму до 21 тысяч гривен.

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23:53 Переселенец из Донбасса отказался присоединяться к войску — что решил суд

23:45 Подоляк объяснил, как в Плане победы прописаны удары по территории России

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19:48 В НАТО ответили, когда пригласят Украину в Альянс — репортаж

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18:00 Эксперт по энергетике Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой

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17:41 Глава Купянской МВА сообщил о непрекращающемся наступлении россиян

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 План победы Украины и срочное совещание НАТО — эфир День.LIVE

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