Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс arrow
Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

31 декабря 2024 г. 22:07

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

Text

17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Text

17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

Text

13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

Text

12:54 Нардеп ответил, где чаще всего нарушают права военных

Text

08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2024
Text

20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

Text

17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Text

17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

Text

13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

Text

12:54 Нардеп ответил, где чаще всего нарушают права военных

Text

08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2024
Text

20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

Руководитель Офиса Трансформации Максим Бахматов заявил, что на 1 декабря в городском бюджете Киева оставалось неиспользованными 35 млрд грн. При этом сам бюджет растет.

Об этом Бахматов сообщил во время эфира программы "Киевское время".

Проблема неиспользованных средств

По словам Бахматова, в конце года в столице традиционно наблюдается активное "освоение" бюджетных средств на сомнительные проекты, такие как ремонтные работы, раскопки и другие действия, вызывающие вопросы у общественности.

"Несмотря на войну, бюджет города продолжает расти. Но миллиарды гривен остаются неиспользованными, что свидетельствует о неэффективности управления ресурсами", — отметил он.

К слову, использование бюджетных средств в военное время является важным фактором обеспечения жизнедеятельности города, но возникают вопросы о целесообразности и прозрачности многих проектов, реализуемых в конце года.

Напомним, Кличко выразил поддержку петиции, призывающей усилить контроль за уровнем шума от транспорта на улицах столицы.

Ранее Мария Гураль в рамках проекта расследований "Наше Дело" разобралась, кто виноват в коллапсе киевского метрополитена.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

22:33 На Сумщине судили женщину, которая писала о рейдах ТЦК в Viber

22:30 В Запорожье и области прогремели взрывы

22:10 Пользователи жалуются на сбои Telegram

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

22:00 Вы и забыли, над чем смеялись — самые яркие мемы 2024 года

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:57 В Одессе военный забил до смерти товарища — что решил суд

21:54 В Чехии "врач из Украины" обманул женщину на более 12 тыс. долл

21:29 Динамо сообщило о расставании с одним из ветеранов клуба

21:24 Тelegram ограничивает доступ к российским СМИ в ЕС из-за санкций

21:13 ШИ показал главную елку Украины через 50 лет — фото

22:33 На Сумщине судили женщину, которая писала о рейдах ТЦК в Viber

22:30 В Запорожье и области прогремели взрывы

22:10 Пользователи жалуются на сбои Telegram

22:00 Вы и забыли, над чем смеялись — самые яркие мемы 2024 года

21:57 В Одессе военный забил до смерти товарища — что решил суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:54 В Чехии "врач из Украины" обманул женщину на более 12 тыс. долл

21:29 Динамо сообщило о расставании с одним из ветеранов клуба

21:24 Тelegram ограничивает доступ к российским СМИ в ЕС из-за санкций

21:13 ШИ показал главную елку Украины через 50 лет — фото

21:04 Сырский поздравил воинов с наступающим Новым годом

19:43 Для тех, кто защищает Украину — что пожелали одесситы военным

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

06:04 Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

30 декабря 2024

21:33 Новогодний праздничный стол 2025 — сколько потратят одесситы

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

Text

17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Text

17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

Text

13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

Text

12:54 Нардеп ответил, где чаще всего нарушают права военных

Text

08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2024
Text

20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина