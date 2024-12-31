Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Руководитель Офиса Трансформации Максим Бахматов заявил, что на 1 декабря в городском бюджете Киева оставалось неиспользованными 35 млрд грн. При этом сам бюджет растет.

Об этом Бахматов сообщил во время эфира программы "Киевское время".

Проблема неиспользованных средств

По словам Бахматова, в конце года в столице традиционно наблюдается активное "освоение" бюджетных средств на сомнительные проекты, такие как ремонтные работы, раскопки и другие действия, вызывающие вопросы у общественности.

"Несмотря на войну, бюджет города продолжает расти. Но миллиарды гривен остаются неиспользованными, что свидетельствует о неэффективности управления ресурсами", — отметил он.

К слову, использование бюджетных средств в военное время является важным фактором обеспечения жизнедеятельности города, но возникают вопросы о целесообразности и прозрачности многих проектов, реализуемых в конце года.

Напомним, Кличко выразил поддержку петиции, призывающей усилить контроль за уровнем шума от транспорта на улицах столицы.

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