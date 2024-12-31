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Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

31 грудня 2024 р. 22:07

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13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

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08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

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18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

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08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

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02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
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Керівник Офісу Трансформації Максим Бахматов заявив, що станом на 1 грудня у міському бюджеті Києва залишалося невикористаними 35 млрд грн. При цьому, сам бюджет зростає.

Про це Бахматов повідомив під час ефіру програми "Київський час".  

Проблема невикористаних коштів  

За словами Бахматова, наприкінці року в столиці традиційно спостерігається активне "освоєння" бюджетних коштів на сумнівні проєкти, такі як ремонтні роботи, розкопки та інші дії, які викликають питання у громадськості.  

"Незважаючи на війну, бюджет міста продовжує зростати. Але мільярди гривень залишаються невикористаними, що свідчить про неефективність управління ресурсами", — зазначив він.  

До слова, використання бюджетних коштів у воєнний час є важливим фактором забезпечення життєдіяльності міста, але виникають питання щодо доцільності і прозорості багатьох проєктів, які реалізуються наприкінці року.  

Нагадаємо, Кличко висловив підтримку петиції, що закликає посилити контроль за рівнем шуму від транспорту на вулицях столиці. 

Раніше Марія Гураль в рамках проєкту розслідувань "Наша Справа" розібралася, хто винен у колапсі київського метрополітену.

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14:33 Військовим ЗСУ видаватимуть "Пакунок пораненого" з 2025 року

14:31 У центрі Києва ветеран війни змушений просити їжу в перехожих

14:30 Захмарні зарплати чиновників — хто отримує 310 тис. грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

14:26 Тариф на газ — чому в Україні дешевше, ніж в Європі

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

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13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

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13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

Text

13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

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08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

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18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
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23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

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22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

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19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році