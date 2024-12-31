Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Керівник Офісу Трансформації Максим Бахматов заявив, що станом на 1 грудня у міському бюджеті Києва залишалося невикористаними 35 млрд грн. При цьому, сам бюджет зростає.

Про це Бахматов повідомив під час ефіру програми "Київський час".

Проблема невикористаних коштів

За словами Бахматова, наприкінці року в столиці традиційно спостерігається активне "освоєння" бюджетних коштів на сумнівні проєкти, такі як ремонтні роботи, розкопки та інші дії, які викликають питання у громадськості.

"Незважаючи на війну, бюджет міста продовжує зростати. Але мільярди гривень залишаються невикористаними, що свідчить про неефективність управління ресурсами", — зазначив він.

До слова, використання бюджетних коштів у воєнний час є важливим фактором забезпечення життєдіяльності міста, але виникають питання щодо доцільності і прозорості багатьох проєктів, які реалізуються наприкінці року.

Нагадаємо, Кличко висловив підтримку петиції, що закликає посилити контроль за рівнем шуму від транспорту на вулицях столиці.

Раніше Марія Гураль в рамках проєкту розслідувань "Наша Справа" розібралася, хто винен у колапсі київського метрополітену.