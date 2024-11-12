Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

Глава и основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов объяснил, почему бюджет Киева на 2025 год не соответствует военному времени. По его словам, до 20 млрд грн окажутся в "яме".

Об этом Максим Бахматов сказал в эфире "Київського часу" во вторник, 12 ноября.

Бюджет Киева на следующий год

Бахматов отметил, что не заложена компенсация на восстановление "Киевгорстроя", где многие военные "бросили" предприятие, которое на 80% принадлежит громаде.

"И об этих семьях, там 50 тысяч человек, из них, условно, если 10% будет военных, представляете себе — 5 тысяч военных "кинули". Как вы можете помогать новым военным, если вы уже "кинули" кого-то?" — подчеркнул он.

Напомним, 12 ноября в Киеве из-за воздушной тревоги произошел транспортный коллапс. В результате этого меняли движение поездов "зеленой" и "красной" ветками.

Также в Киеве главную новогоднюю елку установят 6 декабря. В этом году она будет оформлена в бело-голубых оттенках.