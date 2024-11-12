Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

Очільник та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов пояснив, чому бюджет Києва на 2025 рік не відповідає воєнному часу. За його словами, до 20 млрд грн опиняться в "ямі".

Про це Максим Бахматов сказав в ефірі "Київського часу" у вівторок, 12 листопада.

Бюджет Києва на наступний рік

Бахматов зазначив, що не закладена компенсація на відбудову "Київміськбуда", де багато військових "кинуло" підприємство, яке на 80% належить громаді.

"І про ці сім'ї, там 50 тисяч людей, з них, умовно, якщо 10% буде військових, уявляєте собі — 5 тисяч військових "кинули". Як ви можете допомагати новим військовим, якщо ви вже "кинули" когось?" — наголосив він.

Нагадаємо, 12 листопада у Києві через повітряну тривогу стався транспортний колапс. Внаслідок цього змінювали рух потягів "зеленою" та "червоною" гілками.

Також у Києві головну новорічну ялинку встановлять 6 грудня. Цього року вона буде оформлена в біло-блакитних відтінках.