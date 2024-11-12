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Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

12 листопада 2024 р. 22:09

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19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

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19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

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18:40 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

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17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

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13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

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Очільник та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов пояснив, чому бюджет Києва на 2025 рік не відповідає воєнному часу. За його словами, до 20 млрд грн опиняться в "ямі".

Про це Максим Бахматов сказав в ефірі "Київського часу" у вівторок, 12 листопада.

Бюджет Києва на наступний рік

Бахматов зазначив, що не закладена компенсація на відбудову "Київміськбуда", де багато військових "кинуло" підприємство, яке на 80% належить громаді.

"І про ці сім'ї, там 50 тисяч людей, з них, умовно, якщо 10% буде військових, уявляєте собі — 5 тисяч військових "кинули". Як ви можете допомагати новим військовим, якщо ви вже "кинули" когось?" — наголосив він.

Нагадаємо, 12 листопада у Києві через повітряну тривогу стався транспортний колапс. Внаслідок цього змінювали рух потягів "зеленою" та "червоною" гілками.

Також у Києві головну новорічну ялинку встановлять 6 грудня. Цього року вона буде оформлена в біло-блакитних відтінках.

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22:28 Зеленський обговорив з Трюдо кроки напередодні зустрічі G20

21:52 Путін не поїде на саміт G20 у Бразилії — яка причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:48 У прокуратурі показали наслідки обстрілу Харкова — відео

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19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

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