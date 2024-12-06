Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Украинцы возвращаются в временно оккупированный Мариуполь. Речь идет о десятках тысяч людей.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире День.LIVE в пятницу, 6 декабря.

Сколько человек вернулось в Мариуполь

Как отметил Андрющенко, люди начали постепенно возвращаться в Мариуполь. По его словам, количество таких украинцев значительное. Как пояснил Андрющенко, 1 сентября 2023 года в мариупольские школы пошли более 11,5 тысячи детей, а в этом году уже более 17 тысяч. Прирост более чем в 6 тысяч детей позволяет оценить минимальное количество взрослых, вернувшихся в Мариуполь.

"Вот мы с вами и имеем там около 15 тысяч человек. Это точные данные, которые вернулись в течение года постоянно жить, не въехать, уехать, а вернувшиеся. Дальше так будут добавляться те люди, которые приехали и остаются вне точного" учетом, их тоже значительное количество", — объяснил Андрющенко.

Напомним, в Офисе президента Украины отреагировали на информацию о возвращении переселенцев на временно оккупированные территории. Как отметила Ирина Верещук, эта информация не соответствует действительности.

Георгий Тука отметил, что почти все украинцы, возвращающиеся на временно оккупированные территории, делают это не по собственному желанию. Люди вынуждены переезжать из-за того, что не смогли обустроить свою жизнь на подконтрольной Украине территории.