Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Українці повертаються до тимчасово окупованого Маріуполя. Йдеться про десятки тисяч людей.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 6 грудня.

Скільки людей повернулись в Маріуполь

Як зазначив Андрющенко, люди почали поступово повертатись до Маріуполя. За його словами, кількість таких українців значна. Як пояснив Андрющенко, 1 вересня 2023 року в маріупольські школи пішли понад 11,5 тисяч дітей, а цьогоріч — уже понад 17 тисяч. Приріст у понад 6 тисяч дітей дозволяє оцінити мінімальну кількість дорослих, які повернулися в Маріуполь.

"От ми з вами і маємо там близько 15 тисяч осіб. Це точні дані, які повернулися протягом року постійно жити, не в'їхати, виїхати, а ті, які повернулися. Далі так будуть додаватись ті люди, які приїхали і залишаються поза точним обліком, їх теж значна кількість", — пояснив Андрющенко.

Нагадаємо, в Офісі президента України відреагували на інформацію про повернення переселенців на тимчасово окуповані території. Як зазначила Ірина Верещук, ця інформація не відповідає дійсності.

Георгій Тука зазначив, що майже всі українці, які повертаються на тимчасово окуповані території, роблять це не за власним бажанням. Люди вимушені переїжджати через те, що не змогли облаштувати своє життя на підконтрольній Україні території.