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Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

25 листопада 2024 р. 14:17

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Народний депутат України Максим Ткаченко розповів, що у 2023 році люди почали повертатися на тимчасово окуповані території. Основною причиною є відсутність житла.

Про це Максим Ткаченко сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 25 листопада.

Повернення людей на окуповані території

Ткаченко каже, що кількість внутрішньо переміщених осіб не зменшується, хоч частина з них повертаються на тимчасово окуповані території. За словами нардепа, чимало людей сподівались на отримання житла від держави і можливість почати нове життя, але марно. 

"На жаль, сьогодні держава, я це розумію, не в змозі допомогти мільйонам родин", — додав він.

Нагадаємо, Ткаченко розповів, що з Маріуполя виїхало 200 тисяч мешканців, проте згодом кожен третій повернувся до міста

Також ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що майже всі, хто повертається на ТОТ, робить це не за власним бажанням.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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