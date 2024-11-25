Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Народний депутат України Максим Ткаченко розповів, що у 2023 році люди почали повертатися на тимчасово окуповані території. Основною причиною є відсутність житла.

Про це Максим Ткаченко сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 25 листопада.

Повернення людей на окуповані території

Ткаченко каже, що кількість внутрішньо переміщених осіб не зменшується, хоч частина з них повертаються на тимчасово окуповані території. За словами нардепа, чимало людей сподівались на отримання житла від держави і можливість почати нове життя, але марно.

"На жаль, сьогодні держава, я це розумію, не в змозі допомогти мільйонам родин", — додав він.

Нагадаємо, Ткаченко розповів, що з Маріуполя виїхало 200 тисяч мешканців, проте згодом кожен третій повернувся до міста.

Також ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що майже всі, хто повертається на ТОТ, робить це не за власним бажанням.