Ткаченко объяснил, почему люди возвращаются на ВОТ

Народный депутат Украины Максим Ткаченко рассказал, что в 2023 году люди начали возвращаться на временно оккупированные территории. Основной причиной является отсутствие жилья.

Об этом Максим Ткаченко сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 25 ноября.

Возвращение людей на оккупированные территории

Ткаченко говорит, что количество внутренне перемещенных лиц не уменьшается, хотя часть из них возвращаются на временно оккупированные территории. По словам нардепа, многие надеялись на получение жилья от государства и возможность начать новую жизнь, но напрасно.

"К сожалению, сегодня государство, я это понимаю, не в состоянии помочь миллионам семей", — добавил он.

Напомним, Ткаченко рассказал, что из Мариуполя уехало 200 тысяч жителей, однако впоследствии каждый третий вернулся в город.

Также экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что почти все, кто возвращается на ВОТ, делает это не по собственному желанию.