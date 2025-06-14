Американцы массово протестуют против Трампа — прямой эфир из США

США охватили массовые протесты против иммиграционной политики президента Дональда Трампа. Митинги проходят во время празднования 250-летия американской армии.

Прямую трансляцию с мест протестов смотрите на Новини.LIVE.

Протесты в США

В США люди вышли на акцию "No Kings Day". Протесты всколыхнули улицы Нью-Йорка, Чикаго, Вашингтона, Атланты и других городов.

Напомним, что с 8 июня в Лос-Анджелесе продолжаются протесты против иммиграционной политики Трампа. Американский президент сразу направил в город Нацгвардию для контроля и заявил, что считает свое решение правильным. Недавно митинги распространились и на Вашингтон.

Также мы сообщали, что в субботу, 14 июня, в Вашингтоне проходит масштабный военный парад к 250-летию армии США. Посмотреть прямую трансляцию с места события можно по ссылке.

Добавим, что 14 июня Трамп празднует свой день рождения. Американскому лидеру исполнилось 79 лет.