Американці масово протестують проти Трампа — прямий ефір зі США

США охопили масові протести проти імміграційної політики президента Дональда Трампа. Мітинги відбуваються під час святкування 250-річчя американської армії.

Пряму трансляцію з місць протестів дивіться на Новини.LIVE.

Протести в США

У США люди вийшли на акцію "No Kings Day". Протести сколихнули вулиці Нью-Йорка, Чикаго, Вашингтона, Атланти та інших міст.

Нагадаємо, що з 8 червня в Лос-Анджелесі тривають протести проти імміграційної політики Трампа. Американський президент одразу направив до міста Нацгвардію для контролю й заявив, що вважає своє рішення правильним. Нещодавно мітинги поширились і на Вашингтон.

Також ми повідомляли, що в суботу, 14 червня, в Вашингтоні відбувається масштабний військовий парад до 250-річчя армії США. Подивитися пряму трансляцію з місця події можна за посиланням.

Додамо, що 14 червня Трамп святкує свій день народження. Американському лідеру виповнилося 79 років.