Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Американці масово протестують проти Трампа — прямий ефір зі США arrow
Американці масово протестують проти Трампа — прямий ефір зі США

Американці масово протестують проти Трампа — прямий ефір зі США

14 червня 2025 р. 17:43

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Американці масово протестують проти Трампа — прямий ефір зі США

Text

Наймасштабніший військовий парад Трампа в США — прямий ефір

Text

День народження Трампа — що кияни побажали президенту США

13 червня 2025
Text

Культурна столиця України — що одесити знають про Львів

Text

Зміни для українців в ЄС та удари по Ірану — ефір Вечір.LIVE

Text

Атака Ізраїлю на Іран та реакція Трампа — ефір День.LIVE

Text

Трамп визнав, що Росія не хоче миру — ефір Ранок.LIVE

12 червня 2025
Text

Обмін військовополоненими та наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

Рютте та Сибіга роблять заяви на зустрічі Веймар+ — прямий ефір

Text

Заява Трампа про Путіна та великі втрати РФ — ефір День.LIVE

Text

17:43 Американці масово протестують проти Трампа — прямий ефір зі США

Text

16:15 Наймасштабніший військовий парад Трампа в США — прямий ефір

Text

14:24 День народження Трампа — що кияни побажали президенту США

13 червня 2025
Text

18:45 Культурна столиця України — що одесити знають про Львів

Text

17:50 Зміни для українців в ЄС та удари по Ірану — ефір Вечір.LIVE

США охопили масові протести проти імміграційної політики президента Дональда Трампа. Мітинги відбуваються під час святкування 250-річчя американської армії.

Пряму трансляцію з місць протестів дивіться на Новини.LIVE.

Протести в США

У США люди вийшли на акцію "No Kings Day". Протести сколихнули вулиці Нью-Йорка, Чикаго, Вашингтона, Атланти та інших міст.

Нагадаємо, що з 8 червня в Лос-Анджелесі тривають протести проти імміграційної політики Трампа. Американський президент одразу направив до міста Нацгвардію для контролю й заявив, що вважає своє рішення правильним. Нещодавно мітинги поширились і на Вашингтон.

Також ми повідомляли, що в суботу, 14 червня, в Вашингтоні відбувається масштабний військовий парад до 250-річчя армії США. Подивитися пряму трансляцію з місця події можна за посиланням.

Додамо, що 14 червня Трамп святкує свій день народження. Американському лідеру виповнилося 79 років.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

23:47 Вєрка Сердючка порушила мовний закон на сцені — реакція поліції

23:35 Стали відомі деталі контракту Забарного з ПСЖ

23:31 Гучні вибухи в Києві — у КМВА зробили заяву щодо атаки РФ

23:12 У Києві повітряна тривога — що загрожує столиці

23:06 Київщину сколихнули сильні вибухи — РФ атакує пів країни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:02 Високий атмосферний тиск — як це вплине на погоду у Львові завтра

22:59 У Берліні ножем поранили українця через національність — деталі

22:44 У Динамо назвали цілі на єврокубки

22:31 Трамп висловився про розмову з Путіним — що сказав

22:02 У Чорнобилі виявили унікального жука-оленя — фото

23:47 Вєрка Сердючка порушила мовний закон на сцені — реакція поліції

23:35 Стали відомі деталі контракту Забарного з ПСЖ

23:31 Гучні вибухи в Києві — у КМВА зробили заяву щодо атаки РФ

23:12 У Києві повітряна тривога — що загрожує столиці

23:06 Київщину сколихнули сильні вибухи — РФ атакує пів країни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:02 Високий атмосферний тиск — як це вплине на погоду у Львові завтра

22:59 У Берліні ножем поранили українця через національність — деталі

22:44 У Динамо назвали цілі на єврокубки

22:31 Трамп висловився про розмову з Путіним — що сказав

22:02 У Чорнобилі виявили унікального жука-оленя — фото

22:33 Що ховається за перемовинами з Росією — які плани у ворога

12 червня

18:33 Черешня, полуниця та абрикоси — як змінилися ціни на Привозі

06:33 Українські фрукти — якою буде на них ціна цього року

10 червня

22:33 Ситуація з фруктами в Україні — наскільки постраждали сади

06:33 Курортний сезон в Одесі — думки городян щодо безпеки моря

9 червня

22:33 Мобілізація жінок в Україні — юридичні нюанси, що потрібно знати

19:44 Чорне море, ресурси, зброя — інтереси США в Україні

06:33 Туризм під час війни – чи буде курортний сезон в Одесі

6 червня

06:33 За що люблять Одесу і як зробити її привабливою вже сьогодні

5 червня

22:33 Підготовка пляжів та готелів — яким буде літо в Одесі 2025

Text

17:43 Американці масово протестують проти Трампа — прямий ефір зі США

Text

16:15 Наймасштабніший військовий парад Трампа в США — прямий ефір

Text

14:24 День народження Трампа — що кияни побажали президенту США

13 червня
Text

18:45 Культурна столиця України — що одесити знають про Львів

Text

17:50 Зміни для українців в ЄС та удари по Ірану — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Наймасштабніший військовий парад Трампа в США — прямий ефір

Наймасштабніший військовий парад Трампа в США — прямий ефір

14 червня 2025 р. 16:15
День народження Трампа — що кияни побажали президенту США

День народження Трампа — що кияни побажали президенту США

14 червня 2025 р. 14:24
Культурна столиця України — що одесити знають про Львів

Культурна столиця України — що одесити знають про Львів

13 червня 2025 р. 18:45
Зміни для українців в ЄС та удари по Ірану — ефір Вечір.LIVE

Зміни для українців в ЄС та удари по Ірану — ефір Вечір.LIVE

13 червня 2025 р. 17:50
Атака Ізраїлю на Іран та реакція Трампа — ефір День.LIVE

Атака Ізраїлю на Іран та реакція Трампа — ефір День.LIVE

13 червня 2025 р. 13:23
Трамп визнав, що Росія не хоче миру — ефір Ранок.LIVE

Трамп визнав, що Росія не хоче миру — ефір Ранок.LIVE

13 червня 2025 р. 08:00
Обмін військовополоненими та наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Обмін військовополоненими та наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

12 червня 2025 р. 17:50
Рютте та Сибіга роблять заяви на зустрічі Веймар+ — прямий ефір

Рютте та Сибіга роблять заяви на зустрічі Веймар+ — прямий ефір

12 червня 2025 р. 15:51

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації