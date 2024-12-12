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Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

12 декабря 2024 г. 12:39

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Народный депутат Ирина Фриз прокомментировала вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине. По ее словам, в Генштабе заявили, что такой нужды нет.

Об этом Ирина Фриз сказала в эфире Ранок.LIVE в четверг, 12 декабря.

Идея снижения мобилизационного возраста

Фриз говорит, что никакой соответствующей законодательной инициативы в парламенте сейчас нет.

"Относительно молодежи — прежде чем снижать планку мобилизационного возраста, нужно увеличить срок обучения для молодежи и создать такой мотивационный пакет, который будет ключевым для определения гражданина относительно потребности или готовности молодых граждан к службе в армии", — отметила нардеп.

По ее словам, молодых специалистов следует готовить не менее шести месяцев. Она объяснила, что короткий срок подготовки грозит уничтожением нации.

Напомним, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что информация о снижении мобилизационного возраста не соответствует действительности.

Ранее военный аналитик Евгений Дикий отметил, что парни в возрасте 18-20 лет больше похожи на подростков, чем на взрослых мужчин. По его мнению, мобилизовывать их нецелесообразно.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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