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Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

12 грудня 2024 р. 12:39

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13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

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12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

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08:00 Коли скасують графіки відключень — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Гетманцев розповів, коли легалізують криптовалюту в Україні

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01:51 Гетманцев заявив, що змін курсоутворення поки що не буде

11 грудня 2024
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17:55 Зеленський екстрено викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

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17:03 Військовий експерт різко висловився щодо мобілізації 18-річних

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Народна депутатка Ірина Фріз прокоментувала питання щодо зниження мобілізаційного віку в Україні. За її словами, у Генштабі заявили, що такої потреби немає.

Про це Ірина Фріз сказала в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 12 грудня.

Ідея зниження мобілізаційного віку

Фріз каже, що жодної відповідної законодавчої ініціативи в парламенті зараз немає.

"Щодо молоді — перш ніж знижувати планку мобілізаційного віку, потрібно збільшити термін навчання для молоді та створити такий мотиваційний пакет, який буде ключовим для визначення громадянина щодо потреби або готовності молодих громадян до служби в армії", — зазначила нардепка.

За її словами, молодих фахівців варто готувати не менше шести місяців. Вона пояснила, що короткий термін підготовки загрожує знищенням нації.

Нагадаємо, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що інформація про зниження мобілізаційного віку не відповідає дійсності

Раніше військовий аналітик Євген Дикий зазначив, що юнаки у віці 18-20 років більше схожі на підлітків, ніж на дорослих чоловіків. На його думку, мобілізовувати їх недоцільно.

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14:00 Ексдинамівець Деметрадзе підтримує Каладзе та за мир з Росією

13:57 Битва за Крим — які сили російської ППО на півострові

13:54 У Києві завершилися фінальні змагання "Ігри ветеранів" — фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:49 Україна нарощує об'єми продажу зерна — де найбільше цікавляться

13:33 У метро Києва відбулись ремонтні роботи на рейках — деталі

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12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

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