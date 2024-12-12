Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Народна депутатка Ірина Фріз прокоментувала питання щодо зниження мобілізаційного віку в Україні. За її словами, у Генштабі заявили, що такої потреби немає.

Про це Ірина Фріз сказала в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 12 грудня.

Ідея зниження мобілізаційного віку

Фріз каже, що жодної відповідної законодавчої ініціативи в парламенті зараз немає.

"Щодо молоді — перш ніж знижувати планку мобілізаційного віку, потрібно збільшити термін навчання для молоді та створити такий мотиваційний пакет, який буде ключовим для визначення громадянина щодо потреби або готовності молодих громадян до служби в армії", — зазначила нардепка.

За її словами, молодих фахівців варто готувати не менше шести місяців. Вона пояснила, що короткий термін підготовки загрожує знищенням нації.

Нагадаємо, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що інформація про зниження мобілізаційного віку не відповідає дійсності.

Раніше військовий аналітик Євген Дикий зазначив, що юнаки у віці 18-20 років більше схожі на підлітків, ніж на дорослих чоловіків. На його думку, мобілізовувати їх недоцільно.