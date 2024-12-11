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Військовий експерт різко висловився щодо мобілізації 18-річних

Військовий експерт різко висловився щодо мобілізації 18-річних

11 грудня 2024 р. 17:03

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19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

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19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

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17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

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12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Військовий аналітик Євген Дикий заявив, що юнаки 18-20 років є скоріш підлітками, ніж чоловіками. Він вважає, що таких людей не варто мобілізовувати.

Про це Дикий заявив в ефірі Ранок.LIVE у середу, 11 грудня.

Підлітки, а не чоловіки

"Я б не хотів вести в бій мобілізований дитсадок, а потім розгрібати його психотравму", — пояснив Дикий свою позицію. 

На його думку, юнаки 18-20 років є скоріш підлітками, ніж дорослими чоловіками. За його словами, Україна перебуває на межі військової катастрофи через провалену мобілізацію.

Дикий також наголосив, що попри наявність зброї, критично бракує людей для ведення бойових дій. Він вважає, що зниження призовного віку — неправильний шлях. На його думку, потрібно ефективніше мобілізувати тих, хто вже підпадає під законодавчі вимоги. 

Також Дикий додав, що нині необхідно добрати щонайменше пів мільйона військових, що відповідає оцінкам Залужного.

Нагадаємо, у США тиснуть на те, щоб Україна знизила мобілізаційний вік до 18 років.

Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський відреагував на відповідні заклики і заявив, що пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні.

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06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

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06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

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