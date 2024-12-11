Військовий експерт різко висловився щодо мобілізації 18-річних

Військовий аналітик Євген Дикий заявив, що юнаки 18-20 років є скоріш підлітками, ніж чоловіками. Він вважає, що таких людей не варто мобілізовувати.

Про це Дикий заявив в ефірі Ранок.LIVE у середу, 11 грудня.

Підлітки, а не чоловіки

"Я б не хотів вести в бій мобілізований дитсадок, а потім розгрібати його психотравму", — пояснив Дикий свою позицію.

На його думку, юнаки 18-20 років є скоріш підлітками, ніж дорослими чоловіками. За його словами, Україна перебуває на межі військової катастрофи через провалену мобілізацію.

Дикий також наголосив, що попри наявність зброї, критично бракує людей для ведення бойових дій. Він вважає, що зниження призовного віку — неправильний шлях. На його думку, потрібно ефективніше мобілізувати тих, хто вже підпадає під законодавчі вимоги.

Також Дикий додав, що нині необхідно добрати щонайменше пів мільйона військових, що відповідає оцінкам Залужного.

Нагадаємо, у США тиснуть на те, щоб Україна знизила мобілізаційний вік до 18 років.

Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський відреагував на відповідні заклики і заявив, що пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні.