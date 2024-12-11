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Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

11 декабря 2024 г. 17:03

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Военный аналитик Евгений Дикий заявил, что юноши 18-20 лет являются скорее подростками, чем мужчинами. Он считает, что таких людей не стоит мобилизовывать.

Об этом Дикий заявил в эфире Ранок.LIVE в среду, 11 декабря.

Подростки, а не мужчины

"Я бы не хотел вести в бой мобилизованный детсад, а затем разгребать его психотравму", — объяснил Дикий свою позицию.

По его мнению, юноши 18-20 лет скорее подростки, чем взрослые мужчины. По его словам, Украина находится на грани военной катастрофы из-за проваленной мобилизации.

Дикий также подчеркнул, что, несмотря на наличие оружия, критически не хватает людей для ведения боевых действий. Он считает, что снижение призывного возраста — неправильный путь.

Также Дикий добавил, что сейчас необходимо добрать не менее полумиллиона военных, что соответствует оценкам Залужного.

Напомним, в США давят на то, чтобы Украина снизила мобилизационный возраст до 18 лет.

В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на соответствующие призывы и заявил, что приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине.

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13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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