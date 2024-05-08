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Всех военнообязанных разделят на две четкие категории — объяснение Вениславского

Всех военнообязанных разделят на две четкие категории — объяснение Вениславского

8 мая 2024 г. 3:50

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01:36 Кто на самом деле писал закон о мобилизации — Федор Вениславский ответил

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23:14 Онистрат объяснил, что нужно Украине для победы над Россией в войне

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22:20 Нардеп Безгин отреагировал на уголовное дело из-за его тети, которая поддерживает оккупантов в Крыму

Text

21:30 Экс-вицепремьер Розенко объяснил, почему задерживаются поставки F-16 в Украину

Text

20:10 Нардеп Безгин прокомментировал возможность закрытия очередной станции киевского метро

Text

19:40 Краев прокомментировал изменения в пересечении украинской границы студентами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:16 США признали Путина легитимным, СБУ против ФСБ и продвижение Израиля в Газе — эфир Вечір.LIVE

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В Украине все военнообязанные будут либо пригодны, либо не пригодны к военной службе. Термин "ограниченно пригодный" полностью исчезнет.

Об этом во вторник, 7 мая, в эфире Новости.LIVE заявил член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

МОУ и Минздрав разрабатывают документацию

По словам Вениславского, в условиях военного положения пограничная категория граждан с отметкой "ограниченно пригодны" никому не нужна. Гражданин может быть пригоден к службе или нет.

"Минобороны совместно с Минздравом разрабатывают соответствующие критерии распределения — по медицинским, социальным, психологическим параметрам, которые позволят всех граждан Украины признать либо пригодными, либо непригодными к военной службе. Так удастся минимизировать коррупционные риски", — убежден народный депутат.

Напомним, мать военнообязанного, умершего во время визита в Саксаганский ТЦК и СП Кривого Рога, не верит в естественную смерть сына. Женщина подозревает, что ее сына избили.

Также мы писали, что в Украине остановили тысячи уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых.

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03:30 "Азов" ищет специалиста без клаустрофобии — что за вакансия

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