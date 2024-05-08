Всех военнообязанных разделят на две четкие категории — объяснение Вениславского

В Украине все военнообязанные будут либо пригодны, либо не пригодны к военной службе. Термин "ограниченно пригодный" полностью исчезнет.

Об этом во вторник, 7 мая, в эфире Новости.LIVE заявил член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

МОУ и Минздрав разрабатывают документацию

По словам Вениславского, в условиях военного положения пограничная категория граждан с отметкой "ограниченно пригодны" никому не нужна. Гражданин может быть пригоден к службе или нет.

"Минобороны совместно с Минздравом разрабатывают соответствующие критерии распределения — по медицинским, социальным, психологическим параметрам, которые позволят всех граждан Украины признать либо пригодными, либо непригодными к военной службе. Так удастся минимизировать коррупционные риски", — убежден народный депутат.

Напомним, мать военнообязанного, умершего во время визита в Саксаганский ТЦК и СП Кривого Рога, не верит в естественную смерть сына. Женщина подозревает, что ее сына избили.

Также мы писали, что в Украине остановили тысячи уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых.