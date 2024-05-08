Хто насправді писав закон про мобілізацію — Федір Веніславський відповів

Законопроєкт про мобілізацію головним чином писали військові. Тому обвинувачення, які спливають у мережі, на кшталт, що ЗСУ не мають жодного відношення до підготовки важливого закону — безпідставні.

Про це у вівторок, 7 травня, в ефірі Новини.LIVE заявив член комітету Верховної ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Головна мета закону — навести порядок в системі військового обліку

Веніславський повідомив, що протягом чотирьох місяців, під час підготовки законопроєкту, представники Генштабу, ЗСУ та МОУ були присутні на засіданнях оборонного комітету.

"Законопроєкт, який стосується скасування терміну "обмежено придатний", і законопроєкт про мобілізацію писався саме за дуже систематичної, глибокої участі військових. Можна сказати він писався саме військовими. Тому закиди щодо цих закопроєктів абсолютно не відповідають дійсності", — сказав народний депутат.

До кінця цього року вдасться упорядкувати військовий облік в Україні, і чітко зрозуміти, хто і куди може бути призваний, переконаний Федір Веніславський.

Нагадаємо, мати військовозобов’язаного, який помер під час візиту до Саксаганського ТЦК та СП Кривого Рогу, не вірить у природну смерть сина. Жінка підозрює, що її сина побили.

Також ми писали, що в Україні зупинили тисячі кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених.