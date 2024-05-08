Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Хто насправді писав закон про мобілізацію — Федір Веніславський відповів arrow
Хто насправді писав закон про мобілізацію — Федір Веніславський відповів

Хто насправді писав закон про мобілізацію — Федір Веніславський відповів

08 травня 2024 р. 01:36

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

01:36 Хто насправді писав закон про мобілізацію — Федір Веніславський відповів

7 травня 2024
Text

23:14 Оністрат пояснив, що потрібно Україні для перемоги над Росією у війні

Text

22:20 Нардеп Безгін відреагував на кримінальну справу через його тітку, яка підтримує окупантів у Криму

Text

21:30Ексвіцепрем'єр Розенко пояснив, чому затримуються поставки F-16 в Україну

Text

20:10Нардеп Безгін прокоментував можливість закриття чергової станції київського метро

Text

19:40 Краєв прокоментував зміни в перетині українського кордону студентами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:16США визнали Путіна легітимним, СБУ проти ФСБ та просування Ізраїлю в Газі — ефір Вечір.LIVE

Text

14:01 Підготовка "вагнерівцями" перевороту в Молдові — Санду прокоментувала

Text

13:17 Президентка Молдови пригадала, як поводила себе в день вторгнення Росії в Україну

Text

13:08 Скасування обмеженої придатності — Камельчук заявив, що необхідно переглядати перелік хвороб

Text

01:36 Хто насправді писав закон про мобілізацію — Федір Веніславський відповів

7 травня 2024
Text

23:14 Оністрат пояснив, що потрібно Україні для перемоги над Росією у війні

Text

22:20 Нардеп Безгін відреагував на кримінальну справу через його тітку, яка підтримує окупантів у Криму

Text

21:30 Ексвіцепрем'єр Розенко пояснив, чому затримуються поставки F-16 в Україну

Text

20:10 Нардеп Безгін прокоментував можливість закриття чергової станції київського метро

Text

19:40 Краєв прокоментував зміни в перетині українського кордону студентами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:16 США визнали Путіна легітимним, СБУ проти ФСБ та просування Ізраїлю в Газі — ефір Вечір.LIVE

Text

14:01 Підготовка "вагнерівцями" перевороту в Молдові — Санду прокоментувала

Text

13:17 Президентка Молдови пригадала, як поводила себе в день вторгнення Росії в Україну

Text

13:08 Скасування обмеженої придатності — Камельчук заявив, що необхідно переглядати перелік хвороб

Законопроєкт про мобілізацію головним чином писали військові. Тому обвинувачення, які спливають у мережі, на кшталт, що ЗСУ не мають жодного відношення до підготовки важливого закону — безпідставні. 

Про це у вівторок, 7 травня, в ефірі Новини.LIVE заявив член комітету Верховної ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Головна мета закону — навести порядок в системі військового обліку 

Веніславський повідомив, що протягом чотирьох місяців, під час підготовки законопроєкту, представники Генштабу, ЗСУ та МОУ були присутні на засіданнях оборонного комітету. 

"Законопроєкт, який стосується скасування терміну "обмежено придатний", і законопроєкт про мобілізацію писався саме за дуже систематичної, глибокої участі військових. Можна сказати він писався саме військовими. Тому закиди щодо цих закопроєктів абсолютно не відповідають дійсності", — сказав народний депутат. 

До кінця цього року вдасться упорядкувати військовий облік в Україні, і чітко зрозуміти, хто і куди може бути призваний, переконаний Федір Веніславський. 

Нагадаємо, мати військовозобов’язаного, який помер під час візиту до Саксаганського ТЦК та СП Кривого Рогу, не вірить у природну смерть сина. Жінка підозрює, що її сина побили. 

Також ми писали, що в Україні зупинили тисячі кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

02:00 Окупанти підпалили ліс на Донеччині

01:38 Jerry Heil розповіла, як забила коліно на сцені Євробачення

Text

01:36 Хто насправді писав закон про мобілізацію — Федір Веніславський відповів

01:14 Стало відомо, під яким номером виступить Україна на Євробаченні-2024

Оновлено

00:43 Багато ворожих БПЛА наближаються на південь і схід України — Повітряні сили ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:39 У російському Таганрозі чути вибухи та автоматні черги, — соцмережі

00:20 Україна в фіналі — які країни перемогли в першому півфіналі Євробачення-2024

00:05 Смерть у ТЦК — мати не вірить, що син скінчався через епілепсію

7 травня 2024

23:58 Jerry Heil травмувалась під час виступу на Євробаченні — що сталося

23:58 В мерії Харкова розповіли, коли запрацює міська підземна школа

02:00 Окупанти підпалили ліс на Донеччині

01:38 Jerry Heil розповіла, як забила коліно на сцені Євробачення

01:14 Стало відомо, під яким номером виступить Україна на Євробаченні-2024

Оновлено

00:43 Багато ворожих БПЛА наближаються на південь і схід України — Повітряні сили ЗСУ

00:39 У російському Таганрозі чути вибухи та автоматні черги, — соцмережі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:20 Україна в фіналі — які країни перемогли в першому півфіналі Євробачення-2024

00:05 Смерть у ТЦК — мати не вірить, що син скінчався через епілепсію

7 травня 2024

23:58 Jerry Heil травмувалась під час виступу на Євробаченні — що сталося

23:58 В мерії Харкова розповіли, коли запрацює міська підземна школа

23:54 В окупованому Луганську пролунали вибухи — що відомо

20:34 Російський "Мангуст" — що за катер знищило ГУР у Криму

07:52 Повернення ухилянтів, за чи проти — неоднозначна реакція одеситів

05:56 Штурмовики Су-25 — як вони відзначилися у війні РФ проти України з 2014 року

Новина з відео

05:37 Розробник БпЛА — про власні вироби для ЗСУ, ''кидалово'' партнерів та візити правоохоронців

05:35 Великдень не вдома — як святкували українські біженці у Польщі

6 травня 2024

23:27 Су-25 — літаки, які Україна збиває на Донбасі

Ексклюзив

19:25 Щоб не було позовів до ЄСПЛ: навіщо Україна відступає від прав людини та що зміниться для громадян

13:00 У світі падає попит на бензин — в чому причина

Ексклюзив

06:36 Підвищення податків, цін на паливо та цигарки, — інтерв'ю Гетманцева

5 травня 2024

12:00 З надією на перемогу — як святкують Великдень в Одесі

Text

01:36 Хто насправді писав закон про мобілізацію — Федір Веніславський відповів

7 травня 2024
Text

23:14 Оністрат пояснив, що потрібно Україні для перемоги над Росією у війні

Text

22:20 Нардеп Безгін відреагував на кримінальну справу через його тітку, яка підтримує окупантів у Криму

Text

21:30 Ексвіцепрем'єр Розенко пояснив, чому затримуються поставки F-16 в Україну

Text

20:10 Нардеп Безгін прокоментував можливість закриття чергової станції київського метро

Text

19:40 Краєв прокоментував зміни в перетині українського кордону студентами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:16 США визнали Путіна легітимним, СБУ проти ФСБ та просування Ізраїлю в Газі — ефір Вечір.LIVE

Text

14:01 Підготовка "вагнерівцями" перевороту в Молдові — Санду прокоментувала

Text

13:17 Президентка Молдови пригадала, як поводила себе в день вторгнення Росії в Україну

Text

13:08 Скасування обмеженої придатності — Камельчук заявив, що необхідно переглядати перелік хвороб