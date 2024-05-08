Кто на самом деле писал закон о мобилизации — Федор Вениславский ответил

Законопроект о мобилизации главным образом писали военные. Поэтому всплывающие в сети обвинения вроде того, что ВСУ не имеют никакого отношения к подготовке важного закона — безосновательны.

Об этом во вторник, 7 мая, в эфире Новини.LIVE заявил член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Главная цель закона — навести порядок в системе воинского учета

Вениславский сообщил, что в течение четырех месяцев, во время подготовки законопроекта, представители Генштаба, ВСУ и МОУ присутствовали на заседаниях оборонного комитета.

"Законопроект, касающийся отмены термина "ограниченно пригодный", и законопроект о мобилизации писался именно при очень систематическом, глубоком участии военных. Можно сказать он писался именно военными. Поэтому упреки касательно этих законопроектов абсолютно не соответствуют действительности", — сказал народный депутат.

До конца этого года удастся привести в порядок воинский учет в Украине, и четко понять, кто и куда может быть призван, убежден Федор Вениславский.

Напомним, мать военнообязанного, умершего во время визита в Саксаганский ТЦК Кривого Рога, не верит в естественную смерть сына. Женщина подозревает, что ее сын избили.

Также мы писали, что в Украине остановили тысячи уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых.