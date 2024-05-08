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Кто на самом деле писал закон о мобилизации — Федор Вениславский ответил

Кто на самом деле писал закон о мобилизации — Федор Вениславский ответил

8 мая 2024 г. 1:36

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01:36 Кто на самом деле писал закон о мобилизации — Федор Вениславский ответил

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01:36 Кто на самом деле писал закон о мобилизации — Федор Вениславский ответил

7 мая 2024
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22:20 Нардеп Безгин отреагировал на уголовное дело из-за его тети, которая поддерживает оккупантов в Крыму

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21:30 Экс-вицепремьер Розенко объяснил, почему задерживаются поставки F-16 в Украину

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20:10 Нардеп Безгин прокомментировал возможность закрытия очередной станции киевского метро

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19:40 Краев прокомментировал изменения в пересечении украинской границы студентами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:16 США признали Путина легитимным, СБУ против ФСБ и продвижение Израиля в Газе — эфир Вечір.LIVE

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Законопроект о мобилизации главным образом писали военные. Поэтому всплывающие в сети обвинения вроде того, что ВСУ не имеют никакого отношения к подготовке важного закона — безосновательны.

Об этом во вторник, 7 мая, в эфире Новини.LIVE заявил член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Главная цель закона — навести порядок в системе воинского учета

Вениславский сообщил, что в течение четырех месяцев, во время подготовки законопроекта, представители Генштаба, ВСУ и МОУ присутствовали на заседаниях оборонного комитета.

"Законопроект, касающийся отмены термина "ограниченно пригодный", и законопроект о мобилизации писался именно при очень систематическом, глубоком участии военных. Можно сказать он писался именно военными. Поэтому упреки касательно этих законопроектов абсолютно не соответствуют действительности", — сказал народный депутат.

До конца этого года удастся привести в порядок воинский учет в Украине, и четко понять, кто и куда может быть призван, убежден Федор Вениславский.

Напомним, мать военнообязанного, умершего во время визита в Саксаганский ТЦК Кривого Рога, не верит в естественную смерть сына. Женщина подозревает, что ее сын избили.

Также мы писали, что в Украине остановили тысячи уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых.

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00:39 В российском Таганроге слышны взрывы и автоматные очереди, — соцсети

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