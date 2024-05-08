Всіх військозобов'язаних поділять на дві чітки категорії — пояснення Веніславського

В Україні всі військозобов'язані будуть або придатні, або не придатні до військової служби. Термін "обмежено придатний" повністю зникне.

Про це у вівторок, 7 травня, в ефірі Новини.LIVE заявив член комітету Верховної ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

МОУ і МОЗ розробляють документацію

За словами Веніславського, в умовах воєнного стану межова категорія громадян з позначкою "обмежено придатні" нікому не потрібна. Громадянин може бути придатний до служби або ні.

"Міноборони спільно з Мінохорони здоров'я розробляють відповідні критерії розподілу — за медичними, соціальними, психологічними параметрами, які дозволять всіх громадян України визнати або придатними, або непридатними до військової служби. Так вдасться мінімізувати корупційні ризики", — переконаний народний депутат.

Нагадаємо, мати військовозобов’язаного, який помер під час візиту до Саксаганського ТЦК та СП Кривого Рогу, не вірить у природну смерть сина. Жінка підозрює, що її сина побили.

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