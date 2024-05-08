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Всіх військозобов'язаних поділять на дві чітки категорії — пояснення Веніславського

Всіх військозобов'язаних поділять на дві чітки категорії — пояснення Веніславського

08 травня 2024 р. 03:50

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03:50 Всіх військозобов'язаних поділять на дві чітки категорії — пояснення Веніславського

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03:50 Всіх військозобов'язаних поділять на дві чітки категорії — пояснення Веніславського

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01:36 Хто насправді писав закон про мобілізацію — Федір Веніславський відповів

7 травня 2024
Text

23:14 Оністрат пояснив, що потрібно Україні для перемоги над Росією у війні

Text

22:20 Нардеп Безгін відреагував на кримінальну справу через його тітку, яка підтримує окупантів у Криму

Text

21:30 Ексвіцепрем'єр Розенко пояснив, чому затримуються поставки F-16 в Україну

Text

20:10 Нардеп Безгін прокоментував можливість закриття чергової станції київського метро

Text

19:40 Краєв прокоментував зміни в перетині українського кордону студентами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:16 США визнали Путіна легітимним, СБУ проти ФСБ та просування Ізраїлю в Газі — ефір Вечір.LIVE

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В Україні всі військозобов'язані будуть або придатні, або не придатні до військової служби. Термін "обмежено придатний" повністю зникне. 

Про це у вівторок, 7 травня, в ефірі Новини.LIVE заявив член комітету Верховної ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

МОУ і МОЗ розробляють документацію 

За словами Веніславського, в умовах воєнного стану межова категорія громадян з позначкою "обмежено придатні" нікому не потрібна. Громадянин може бути придатний до служби або ні. 

"Міноборони спільно з Мінохорони здоров'я розробляють відповідні критерії розподілу — за медичними, соціальними, психологічними параметрами, які дозволять всіх громадян України визнати або придатними, або непридатними до військової служби. Так вдасться мінімізувати корупційні ризики", — переконаний народний депутат. 

Нагадаємо, мати військовозобов’язаного, який помер під час візиту до Саксаганського ТЦК та СП Кривого Рогу, не вірить у природну смерть сина. Жінка підозрює, що її сина побили. 

Також ми писали, що в Україні зупинили тисячі кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених.

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03:40 Зарплата 1 500 грн на день — робота на ягідній фермі поблизу українського кордону

03:34 Росія знову обстріляла Харків — Терехов

03:30 "Азов" шукає спеціаліста без клаустрофобії — що за вакансія

02:59 Через мобілізацію справа Шабуніна теж зупинена — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:00 Окупанти підпалили ліс на Донеччині

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7 травня 2024
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23:14 Оністрат пояснив, що потрібно Україні для перемоги над Росією у війні

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22:20 Нардеп Безгін відреагував на кримінальну справу через його тітку, яка підтримує окупантів у Криму

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21:30 Ексвіцепрем'єр Розенко пояснив, чому затримуються поставки F-16 в Україну

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