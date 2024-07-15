ВР рассмотрит изменения в законе о самовольном уходе из воинской части

Верховная Рада Украины завтра, 16 июля, рассмотрит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс относительно самовольного ухода из воинской части. Предлагается несколько решений, документ — на завтрашней повестке дня.

Об этом сообщила народный депутат Украины Нина Южанина в эфире Вечер.LIVE в понедельник, 15 июля.

Ситуация с СОЧ зашла в тупик

"Оказывается, многие люди, которые были мобилизованы, оставили место несения службы. Вы знаете, что недавно был принят закон об их уголовной ответственности, но оказалось, что ситуация настолько сейчас зашла в тупик, что надо принимать какие-то решения. Несколько решений предлагается, завтра будет рассматриваться в первом чтении это", — отметила Южанина.

По словам нардепа, только 15% принудительно мобилизованных военнообязанных ответственно относятся к обучению перед отправкой на место службы. Также Южанина прокомментировала результаты соцопроса, в котором почти половина респондентов заявили, что быть "уклонистом" — не стыдно.

Напомним, по данным юристов, количество военных, самовольно покинувших часть, превышает 100 тысяч: адвокат рассказал, что эту проблему можно решить, если предоставить военной службе правопорядка полномочия полноценного правоохранительного органа.

В течение 2023 года в Украине было осуждено 5339 военнослужащих, что по сравнению с позапрошлым годом больше почти на 150%.

Ранее мы писали, что суд счел виновным в уклонении от призыва жителя Полтавской области. Мужчина, которому вынесли обвинительный приговор, содержит семь несовершеннолетних детей.