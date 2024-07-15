Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow ВР рассмотрит изменения в законе о самовольном уходе из воинской части arrow
ВР рассмотрит изменения в законе о самовольном уходе из воинской части

ВР рассмотрит изменения в законе о самовольном уходе из воинской части

15 июля 2024 г. 23:05

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

23:05 ВР рассмотрит изменения в законе о самовольном уходе из воинской части

Text

22:27 Финал Евро-2024 и турне Третьей штурмовой бригады по Европе — эфир Вечір.LIVE

Text

22:15 Украинский парламент больше не может самостоятельно принимать законы — Южанина

Text

21:54 Реакция на покушение на Трампа в США — эксклюзивный комментарий из Штатов для Новини.LIVE

Text

18:12 Штрафы за необновление данных — адвокат заявил, что ТЦК придется нарушать закон

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:04 К чему приведут штрафы за необновление данных после 16 июля — ответ нардепа

Text

17:50 "Мирный план" от Орбана и что думают украинцы о переговорах с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

14:09 Адвокат объяснил, как избежать конфискации имущества, если не обновляли данные в ТЦК

Text

13:25 Россияне продвинулись в Урожайном – Братчук прокомментировал ситуацию на восточном фронте

Text

13:00 Взрыв в ТЦК под Львовом и покушение на Трампа — эфир Новини.LIVE

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

23:05 ВР рассмотрит изменения в законе о самовольном уходе из воинской части

Text

22:27 Финал Евро-2024 и турне Третьей штурмовой бригады по Европе — эфир Вечір.LIVE

Text

22:15 Украинский парламент больше не может самостоятельно принимать законы — Южанина

Text

21:54 Реакция на покушение на Трампа в США — эксклюзивный комментарий из Штатов для Новини.LIVE

Text

18:12 Штрафы за необновление данных — адвокат заявил, что ТЦК придется нарушать закон

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:04 К чему приведут штрафы за необновление данных после 16 июля — ответ нардепа

Text

17:50 "Мирный план" от Орбана и что думают украинцы о переговорах с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

14:09 Адвокат объяснил, как избежать конфискации имущества, если не обновляли данные в ТЦК

Text

13:25 Россияне продвинулись в Урожайном – Братчук прокомментировал ситуацию на восточном фронте

Text

13:00 Взрыв в ТЦК под Львовом и покушение на Трампа — эфир Новини.LIVE

Верховная Рада Украины завтра, 16 июля, рассмотрит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс относительно самовольного ухода из воинской части. Предлагается несколько решений, документ — на завтрашней повестке дня.

Об этом сообщила народный депутат Украины Нина Южанина в эфире Вечер.LIVE в понедельник, 15 июля.

Ситуация с СОЧ зашла в тупик

"Оказывается, многие люди, которые были мобилизованы, оставили место несения службы. Вы знаете, что недавно был принят закон об их уголовной ответственности, но оказалось, что ситуация настолько сейчас зашла в тупик, что надо принимать какие-то решения. Несколько решений предлагается, завтра будет рассматриваться в первом чтении это", — отметила Южанина. 

По словам нардепа, только 15% принудительно мобилизованных военнообязанных ответственно относятся к обучению перед отправкой на место службы. Также Южанина прокомментировала результаты соцопроса, в котором почти половина респондентов заявили, что быть "уклонистом" — не стыдно.

Напомним, по данным юристов, количество военных, самовольно покинувших часть, превышает 100 тысяч: адвокат рассказал, что эту проблему можно решить, если предоставить военной службе правопорядка полномочия полноценного правоохранительного органа.

В течение 2023 года в Украине было осуждено 5339 военнослужащих, что по сравнению с позапрошлым годом больше почти на 150%.

Ранее мы писали, что суд счел виновным в уклонении от призыва жителя Полтавской области. Мужчина, которому вынесли обвинительный приговор, содержит семь несовершеннолетних детей.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

23:18 В Одессе люди перекрыли дорогу из-за проблем со светом в ж/к "Омега"

Text

23:05 ВР рассмотрит изменения в законе о самовольном уходе из воинской части

23:05 Финучреждения пересмотрели курс доллара — как изменилась ситуация на рынке

22:49 Повторное обучение в аспирантуре — дает ли оно право на отсрочку

22:29 Отключения света в Одесской области завтра — как будут действовать графики

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

22:27 Финал Евро-2024 и турне Третьей штурмовой бригады по Европе — эфир Вечір.LIVE

22:25 В Украине выросли цены на все виды горючего — какие цены на АЗС вы увидите уже завтра

Text

22:15 Украинский парламент больше не может самостоятельно принимать законы — Южанина

Text

21:54 Реакция на покушение на Трампа в США — эксклюзивный комментарий из Штатов для Новини.LIVE

21:30 Украина сможет быстро получить членство в НАТО — Зеленский объяснил когда

23:18 В Одессе люди перекрыли дорогу из-за проблем со светом в ж/к "Омега"

23:05 Финучреждения пересмотрели курс доллара — как изменилась ситуация на рынке

22:49 Повторное обучение в аспирантуре — дает ли оно право на отсрочку

22:29 Отключения света в Одесской области завтра — как будут действовать графики

22:25 В Украине выросли цены на все виды горючего — какие цены на АЗС вы увидите уже завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:30 Украина сможет быстро получить членство в НАТО — Зеленский объяснил когда

21:29 В августе отключения света могут уменьшиться — прогноз Укрэнерго

21:25 Стать на военный учет без прописки — возможно ли это

20:59 Новым спикером МИД стал Георгий Тихий — что о нем известно

20:16 Во время войны одесский экс-таможник накупил иномарок на миллионы гривен — НАПК

19:33 Новые платежки за свет — насколько шокированы одесситы

Эксклюзив

06:36 Курс доллара в Украине бьет рекорды — как сильно может обвалиться гривна

06:14 Почему Украина не в НАТО и как работает 5 статья Альянса — интервью спикера Госдепа США

13 июля 2024

06:26 Львов инклюзивный — где в городе найти кафе для людей с инвалидностью

12 июля 2024

18:12 Обстрел больниц и принуждение Украины к переговорам — что об этом думают в Одессе

Новость с видео

06:36 Счета украинцев больше не тайна — кого заставят доплатить налоги и к чему готовиться беженцам

11 июля 2024
Эксклюзив

18:17 Последствия жары — что скрывает Черное море под едким запахом

10 июля 2024

14:47 Украина проживет самостоятельно — что в Одессе знают о НАТО

06:40 В Украине стремительно дорожает золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в Украине

9 июля 2024
Эксклюзив

18:47 Опасное наследие СССР на Одесчине — как утилизируют химикаты

Text

23:05 ВР рассмотрит изменения в законе о самовольном уходе из воинской части

Text

22:27 Финал Евро-2024 и турне Третьей штурмовой бригады по Европе — эфир Вечір.LIVE

Text

22:15 Украинский парламент больше не может самостоятельно принимать законы — Южанина

Text

21:54 Реакция на покушение на Трампа в США — эксклюзивный комментарий из Штатов для Новини.LIVE

Text

18:12 Штрафы за необновление данных — адвокат заявил, что ТЦК придется нарушать закон

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:04 К чему приведут штрафы за необновление данных после 16 июля — ответ нардепа

Text

17:50 "Мирный план" от Орбана и что думают украинцы о переговорах с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

14:09 Адвокат объяснил, как избежать конфискации имущества, если не обновляли данные в ТЦК

Text

13:25 Россияне продвинулись в Урожайном – Братчук прокомментировал ситуацию на восточном фронте

Text

13:00 Взрыв в ТЦК под Львовом и покушение на Трампа — эфир Новини.LIVE