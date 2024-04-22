Понад 100 тис. випадків самовільного залишення військових частин — адвокат запропонував вирішення

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація до лав війська. Водночас зафіксовано понад 100 тис. випадків самовільного залишення військової частини чоловіками.

Про це заявив адвокат, юрист Ростислав Кравець в ефірі Вечір.LIVE.

Самовільне залишення частини

"Кількість осіб, які самовільно залишили військову частину перевищує 100 тисяч. Це фактично 100 тисяч злочинів і цим наскільки я розумію ніхто не займається", — сказав адвокат.

За його словами, цю проблему можливо вирішити, якщо надати військовій службі правопорядку повноваження повноцінного правоохоронного органу.

Кравець пояснив, що йдеться, зокрема, про право проводити оперативно-розшукову діяльність.

На його думку, для вирішення цієї проблеми необхідно відновити військові суди, які ліквідували через протиріччя Конституції.

Водночас як альтернативу юрист запропонував створення окремих військових палат у районних судах — це пришвидшило б розгляд злочинів, повʼязаних із військовою службою.

Раніше народний депутат Федір Веніславський розповів, чи варто боятися екстрадиції українським чоловікам за кордоном.

Також ми писали, що заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін вказав, із чого повинна починатися мобілізація.