Более 100 тыс. случаев самовольного оставления воинских частей — адвокат предложил решение

В Украине идет военное положение и общая мобилизация в ряды войска. В то же время зафиксировано более 100 тыс. случаев самовольного оставления воинской части мужчинами.
Об этом заявил адвокат, юрист Ростислав Кравец в эфире Вечір.LIVE.
Самовольное оставление части
"Количество лиц, самовольно покинувших воинскую часть, превышает 100 тысяч. Это фактически 100 тысяч преступлений и этим насколько я понимаю никто не занимается", — сказал адвокат.
По его словам, эту проблему можно решить, если предоставить военной службе правопорядка полномочия полноценного правоохранительного органа.
Кравец объяснил, что речь идет, в частности, о праве проводить оперативно-розыскную деятельность.
По его мнению, для решения этой проблемы необходимо восстановить военные суды, ликвидированные из-за противоречий Конституции.
В то же время, в качестве альтернативы юрист предложил создание отдельных военных палат в районных судах — это ускорило бы рассмотрение преступлений, связанных с военной службой.
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