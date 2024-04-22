Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Более 100 тыс. случаев самовольного оставления воинских частей — адвокат предложил решение arrow
Более 100 тыс. случаев самовольного оставления воинских частей — адвокат предложил решение

Более 100 тыс. случаев самовольного оставления воинских частей — адвокат предложил решение

22 апреля 2024 г. 22:42

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

22:42 Более 100 тыс. случаев самовольного оставления воинских частей — адвокат предложил решение

Text

21:34Нападение на полицейских и требование справедливой мобилизации — эфир Новини.LIVE

Text

20:53 Кравец прокомментировал заявление Буданова о спецоперации РФ "Майдан-3"

Text

19:00 Мобилизация и демобилизация в Украине — Кравец в эфире Новини.LIVE

Text

18:05 Как Китай помогает России — Бутырская в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:57 Буданов рассказал, собирается ли идти в политику

Text

15:27 Нардеп выразил опасения по поводу мобилизационного закона и ограничения прав для уклонистов

Text

13:23 Нардеп рассказал, когда появится законопроект о демобилизации и ротации

Text

11:38 Кадровые изменения в правительстве существуют на уровне слухов, — нардеп

Text

10:51 Работа между Радой и правительством ухудшилась — нардеп назвал причину

Text

22:42 Более 100 тыс. случаев самовольного оставления воинских частей — адвокат предложил решение

Text

21:34 Нападение на полицейских и требование справедливой мобилизации — эфир Новини.LIVE

Text

20:53 Кравец прокомментировал заявление Буданова о спецоперации РФ "Майдан-3"

Text

19:00 Мобилизация и демобилизация в Украине — Кравец в эфире Новини.LIVE

Text

18:05 Как Китай помогает России — Бутырская в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:57 Буданов рассказал, собирается ли идти в политику

Text

15:27 Нардеп выразил опасения по поводу мобилизационного закона и ограничения прав для уклонистов

Text

13:23 Нардеп рассказал, когда появится законопроект о демобилизации и ротации

Text

11:38 Кадровые изменения в правительстве существуют на уровне слухов, — нардеп

Text

10:51 Работа между Радой и правительством ухудшилась — нардеп назвал причину

В Украине идет военное положение и общая мобилизация в ряды войска. В то же время зафиксировано более 100 тыс. случаев самовольного оставления воинской части мужчинами.

Об этом заявил адвокат, юрист Ростислав Кравец в эфире Вечір.LIVE.

Самовольное оставление части

"Количество лиц, самовольно покинувших воинскую часть, превышает 100 тысяч. Это фактически 100 тысяч преступлений и этим насколько я понимаю никто не занимается", — сказал адвокат.

По его словам, эту проблему можно решить, если предоставить военной службе правопорядка полномочия полноценного правоохранительного органа.

Кравец объяснил, что речь идет, в частности, о праве проводить оперативно-розыскную деятельность.

По его мнению, для решения этой проблемы необходимо восстановить военные суды, ликвидированные из-за противоречий Конституции.

В то же время, в качестве альтернативы юрист предложил создание отдельных военных палат в районных судах — это ускорило бы рассмотрение преступлений, связанных с военной службой.

Ранее народный депутат Федор Вениславский рассказал, стоит ли бояться экстрадиции украинским мужчинам за границей.

Также мы писали, что заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин указал, с чего должна начинаться мобилизация.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

23:58 Вырастут ли снова цены на топливном рынке — ответ эксперта

23:54 Журналисты проанализировали, как власть могла бы уберечь Трипольскую ТЭС от уничтожения

23:53 Воздушная тревога в некоторых областях — угроза атаки шахедами

23:29 Консульства Украины не будут принимать украинских мужчин за границей — когда заработает запрет

23:24 Корпус российской армии штурмует Часов Яр — в ВСУ рассказали детали о ситуации в городе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:07 Оккупанты попали по птицефабрике в Харьковском районе, — ОВА

23:06 Страны G7 помогут в восстановлении электроэнергии — детали от Мининфраструктуры

23:00 У Кадырова смертельная болезнь, — росСМИ

22:55 Тарифы на воду вырастут с 1 мая — каких городов коснется

22:45 АЗС повысили цены на топливо — сколько будет стоить бензин завтра

23:58 Вырастут ли снова цены на топливном рынке — ответ эксперта

23:54 Журналисты проанализировали, как власть могла бы уберечь Трипольскую ТЭС от уничтожения

23:53 Воздушная тревога в некоторых областях — угроза атаки шахедами

23:29 Консульства Украины не будут принимать украинских мужчин за границей — когда заработает запрет

23:24 Корпус российской армии штурмует Часов Яр — в ВСУ рассказали детали о ситуации в городе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:07 Оккупанты попали по птицефабрике в Харьковском районе, — ОВА

23:06 Страны G7 помогут в восстановлении электроэнергии — детали от Мининфраструктуры

23:00 У Кадырова смертельная болезнь, — росСМИ

22:55 Тарифы на воду вырастут с 1 мая — каких городов коснется

22:45 АЗС повысили цены на топливо — сколько будет стоить бензин завтра

19:12 Украинцев никогда не станет больше — сколько нас останется после войны

14:55 Хаг песах самеах — как одесские иудеи готовятся к празднику свободы

06:27 Цены на продукты в Украине — на сколько в апреле подорожали фрукты

05:57 Ту-22М3 — самый таинственный самолет РФ, который сбила Украина

05:42 Разрушенные электростанции и блэкауты — в каком состоянии энергетика Украины и что будет зимой

21 апреля 2024

07:15 Уход за людьми с инвалидностью и кто имеет право на отсрочку — юрист о мобилизации

06:27 Когда и на сколько вырастет тариф на свет для украинцев — учимся экономить электроэнергию

20 апреля 2024

07:15 Какие авто будут изымать на нужды ВСУ — объясняет львовская юристка

06:27 Трехуровневые пентхаусы и квартиры с кинотеатрами и спа — ТОП самого дорогого жилья в Киеве

06:00 Мобилизация транспорта — кто из одесситов может остаться без машины

Text

22:42 Более 100 тыс. случаев самовольного оставления воинских частей — адвокат предложил решение

Text

21:34 Нападение на полицейских и требование справедливой мобилизации — эфир Новини.LIVE

Text

20:53 Кравец прокомментировал заявление Буданова о спецоперации РФ "Майдан-3"

Text

19:00 Мобилизация и демобилизация в Украине — Кравец в эфире Новини.LIVE

Text

18:05 Как Китай помогает России — Бутырская в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:57 Буданов рассказал, собирается ли идти в политику

Text

15:27 Нардеп выразил опасения по поводу мобилизационного закона и ограничения прав для уклонистов

Text

13:23 Нардеп рассказал, когда появится законопроект о демобилизации и ротации

Text

11:38 Кадровые изменения в правительстве существуют на уровне слухов, — нардеп

Text

10:51 Работа между Радой и правительством ухудшилась — нардеп назвал причину