Более 100 тыс. случаев самовольного оставления воинских частей — адвокат предложил решение

В Украине идет военное положение и общая мобилизация в ряды войска. В то же время зафиксировано более 100 тыс. случаев самовольного оставления воинской части мужчинами.

Об этом заявил адвокат, юрист Ростислав Кравец в эфире Вечір.LIVE.

Самовольное оставление части

"Количество лиц, самовольно покинувших воинскую часть, превышает 100 тысяч. Это фактически 100 тысяч преступлений и этим насколько я понимаю никто не занимается", — сказал адвокат.

По его словам, эту проблему можно решить, если предоставить военной службе правопорядка полномочия полноценного правоохранительного органа.

Кравец объяснил, что речь идет, в частности, о праве проводить оперативно-розыскную деятельность.

По его мнению, для решения этой проблемы необходимо восстановить военные суды, ликвидированные из-за противоречий Конституции.

В то же время, в качестве альтернативы юрист предложил создание отдельных военных палат в районных судах — это ускорило бы рассмотрение преступлений, связанных с военной службой.

Ранее народный депутат Федор Вениславский рассказал, стоит ли бояться экстрадиции украинским мужчинам за границей.

Также мы писали, что заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин указал, с чего должна начинаться мобилизация.