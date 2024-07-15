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ВР розгляне зміни до закону щодо самовільного залишення військової частини

ВР розгляне зміни до закону щодо самовільного залишення військової частини

15 липня 2024 р. 23:05

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Верховна Рада України завтра, 16 липня, розгляне зміни до Кримінально-процесуального кодексу щодо самовільного залишення військової частини. Пропонується декілька рішень, документ — на завтрашньому порядку денному.  

Про це повідомила народна депутатка України Ніна Южаніна в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 15 липня. 

Ситуація із СЗЧ зайшла в глухий кут

"Виявляється, багато людей, які були мобілізовані, залишили місце несення служби. Ви знаєте, що нещодавно був прийнятий закон про їхню кримінальну відповідальність, але виявилося, що ситуація настільки зараз зайшла в глухий кут, що треба приймати якісь рішення. Декілька рішень пропонується, завтра буде розглядатися в першому читанні це", — зазначила Южаніна. 

За словами нардепки, лише 15% примусово мобілізованих військовозобов'язаних відповідально ставляться до навчання перед відправкою до місця служби. Також Южаніна прокоментувала результати соцопитування, в якому майже половина респондентів заявили, що бути "ухилянтом" — не соромно.

Нагадаємо, за даними юристів, кількість військових, які самовільно залишили частину, перевищує 100 тисяч: адвокат розповів, що цю проблему можливо вирішити, якщо надати військовій службі правопорядку повноваження повноцінного правоохоронного органу.

Протягом 2023 року в Україні було засуджено 5339 військовослужбовців, що у порівнянні з позаминулим роком більше на майже 150%. 

Раніше ми писали, що суд визнав винним в ухиленні від призову мешканця Полтавської області. Чоловік, якому винесли обвинувальний вирок, має на утриманні сімох неповнолітніх дітей.

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