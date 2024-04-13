Военный заявил, что украинцы должны понимать потребность армии в людях

Военный Вооруженных сил Украины Александр Матяш заявил, что граждане страны должны понимать, что армия нуждается в большем количестве людей. По его словам, сейчас Украина не побеждает, а нанимается не потерять позиции, которые уже достигла.

Об этом Александр Матяш сказал в эфире Новини.LIVE.

Украинская армия нуждается в большем количестве людей

Матяш отметил, если мужчина по состоянию здоровья может держать оружие в руках, он должен быть готов, что его позовут на фронт.

"Женщина должна выбрать или фронт, или волонтерство. Пока в этой стране люди не начнут работать на победу, мы не победим", — добавил военный.

Напомним, Матяш заявил, что все правоохранительные органы должны участвовать в войне против российских оккупантов. Речь идет о полиции, Государственном бюро расследований, прокуратуре, Службе безопасности Украины и прочем.

Также в Минобороны заявили, что было проведено 23 миллиона запросов на обновление данных граждан. Кроме того, информация о мужчинах призывного возраста уже оцифрована во всех регионах страны.