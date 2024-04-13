Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Военный заявил, что украинцы должны понимать потребность армии в людях arrow
Военный заявил, что украинцы должны понимать потребность армии в людях

Военный заявил, что украинцы должны понимать потребность армии в людях

13 апреля 2024 г. 20:07

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

20:07 Военный заявил, что украинцы должны понимать потребность армии в людях

Text

17:51 Берлинская указала на сигналы возвращения "советчины" в Силы обороны

Text

15:41 Война между Ираном и Израилем и вероятность ядерного удара — Ауслендер в эфире Новини.LIVE

Text

12:22 Берлинская рассказала, какие шансы у Украины выиграть войну

12 апреля 2024
Text

23:30 Военный ВСУ заявил, что все правоохранители должны участвовать в войне против РФ

Text

22:53Известный телеведущий объяснил характер вероятной войны между Ираном и Израилем

Text

22:01 Возможность восстановления Трипольской ТЭС и возвращение тел павших бойцов — новости 12 апреля

Text

20:37Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

Text

20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:19Критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность — Юрий Продан в эфире Новини.LIVE

Text

20:07 Военный заявил, что украинцы должны понимать потребность армии в людях

Text

17:51 Берлинская указала на сигналы возвращения "советчины" в Силы обороны

Text

15:41 Война между Ираном и Израилем и вероятность ядерного удара — Ауслендер в эфире Новини.LIVE

Text

12:22 Берлинская рассказала, какие шансы у Украины выиграть войну

12 апреля 2024
Text

23:30 Военный ВСУ заявил, что все правоохранители должны участвовать в войне против РФ

Text

22:53 Известный телеведущий объяснил характер вероятной войны между Ираном и Израилем

Text

22:01 Возможность восстановления Трипольской ТЭС и возвращение тел павших бойцов — новости 12 апреля

Text

20:37 Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

Text

20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:19 Критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность — Юрий Продан в эфире Новини.LIVE

Военный Вооруженных сил Украины Александр Матяш заявил, что граждане страны должны понимать, что армия нуждается в большем количестве людей. По его словам, сейчас Украина не побеждает, а нанимается не потерять позиции, которые уже достигла.

Об этом Александр Матяш сказал в эфире Новини.LIVE.

Украинская армия нуждается в большем количестве людей

Матяш отметил, если мужчина по состоянию здоровья может держать оружие в руках, он должен быть готов, что его позовут на фронт.

"Женщина должна выбрать или фронт, или волонтерство. Пока в этой стране люди не начнут работать на победу, мы не победим", — добавил военный.

Напомним, Матяш заявил, что все правоохранительные органы должны участвовать в войне против российских оккупантов. Речь идет о полиции, Государственном бюро расследований, прокуратуре, Службе безопасности Украины и прочем.

Также в Минобороны заявили, что было проведено 23 миллиона запросов на обновление данных граждан. Кроме того, информация о мужчинах призывного возраста уже оцифрована во всех регионах страны.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

20:24 В Минобороны рассказали, когда улучшится учет военнообязанных

20:13 В Праге перед паспортным столом образовалась огромная очередь мужчин призывного возраста

Text

20:07 Военный заявил, что украинцы должны понимать потребность армии в людях

20:03 Во Львове у водителя во время движения автомобиля остановилось сердце

19:42 В Киеве горели холмы Днепра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:27 В Киеве на площадях усилят патрули полиции и ТЦК — в чем причина

19:21 В 47-й бригаде показали работу БМП Bradley на поле боя под Авдеевкой

18:59 До конца 2024 года по всей Украине будет работать единый номер экстренных служб

18:47 В Минобороны заявили о полной оцифровке данных на мужчин призывного возраста

18:40 Стерилизация бездомных животных в Одессе продолжается — куда обращаться

20:24 В Минобороны рассказали, когда улучшится учет военнообязанных

20:13 В Праге перед паспортным столом образовалась огромная очередь мужчин призывного возраста

20:03 Во Львове у водителя во время движения автомобиля остановилось сердце

19:42 В Киеве горели холмы Днепра

19:27 В Киеве на площадях усилят патрули полиции и ТЦК — в чем причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:21 В 47-й бригаде показали работу БМП Bradley на поле боя под Авдеевкой

18:59 До конца 2024 года по всей Украине будет работать единый номер экстренных служб

18:47 В Минобороны заявили о полной оцифровке данных на мужчин призывного возраста

18:40 Стерилизация бездомных животных в Одессе продолжается — куда обращаться

18:33 Пограничники показали, как сбросами уничтожают оккупантов в Харьковской области

17:46 Бронь от мобилизации — где работать, чтобы ее получить, и почему вас все равно могут забрать в ВСУ

06:33 Новый закон о мобилизации был принят — когда он заработает и почему демобилизация не нужна

Эксклюзив

06:00 Годовщина потопления Москвы — в ВМС раскрыли детали, как украинская ракета уничтожила крейсер

05:45 Из Америки об Украине — что говорят о пакете помощи в Вашингтоне

12 апреля 2024

17:30 Будет ли оружие и боеприпасы для Украины со стороны партнеров в дальнейшем — заключение одесситов

14:26 "Черный день" позади — как живет Украинка после уничтожения Трипольской ТЭС

11 апреля 2024

14:00 Судьба Черноморского флота РФ — что готовит Украина для оккупантов

Новость с фото

06:01 Rolls-Royce, Lamborghini и Maybach — на чем еще ездят нардепы во время войны

05:47 Что будут сажать украинцы в этом году — старт посевной во Львовской области

05:42 Ка-27 — что за вертолет армии РФ был уничтожен в Крыму

Text

20:07 Военный заявил, что украинцы должны понимать потребность армии в людях

Text

17:51 Берлинская указала на сигналы возвращения "советчины" в Силы обороны

Text

15:41 Война между Ираном и Израилем и вероятность ядерного удара — Ауслендер в эфире Новини.LIVE

Text

12:22 Берлинская рассказала, какие шансы у Украины выиграть войну

12 апреля 2024
Text

23:30 Военный ВСУ заявил, что все правоохранители должны участвовать в войне против РФ

Text

22:53 Известный телеведущий объяснил характер вероятной войны между Ираном и Израилем

Text

22:01 Возможность восстановления Трипольской ТЭС и возвращение тел павших бойцов — новости 12 апреля

Text

20:37 Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

Text

20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:19 Критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность — Юрий Продан в эфире Новини.LIVE