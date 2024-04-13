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Військовий заявив, що українці повинні розуміти потребу армії в людях

Військовий заявив, що українці повинні розуміти потребу армії в людях

13 квітня 2024 р. 20:07

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20:07 Військовий заявив, що українці повинні розуміти потребу армії в людях

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17:51 Берлінська вказала на сигнали повернення "радянщини" у Сили оборони

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15:41 Війна між Іраном та Ізраїлем та вірогідність ядерного удару — Ауслендер в ефірі Новини.LIVE

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12:22 Берлінська розповіла, які шанси в України виграти війну

12 квітня 2024
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23:30 Військовий ЗСУ заявив, що всі правоохоронці повинні брати участь у війні проти РФ

Text

22:53 Відомий телеведучий пояснив характер ймовірної війни між Іраном та Ізраїлем

Text

22:01 Можливість відновлення Трипільської ТЕС та повернення тіл полеглих бійців — новини 12 квітня

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20:37 Пропозиція миру від Ердогана та ірано-ізраїльська війна — Євген Кисельов в ефірі Новини.LIVE

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20:00 Пропозиція Зеленському "заморозити" війну — Зільбер в ефірі Новини.LIVE

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Військовий Збройних сил України Олександр Матяш заявив, що громадяни країни повинні розуміти, що армія потребує більше людей. За його словами, наразі Україна не перемагає, а наймається не втратити позиції, які вже досягла.

Про це Олександр Матяш сказав в ефірі Новини.LIVE.

Українська армія потребує більше людей

Матяш зазначив, якщо чоловік за станом здоровʼя може тримати зброю в руках, він повинен бути готовий, що його покличуть на фронт.

"Жінка повинна обрати або фронт, або волонтерство. Доки в цій країні люди не почнуть працювати на перемогу, ми не переможемо", — додав військовий.

Нагадаємо, Матяш заявив, що всі правоохоронні органи повинні брати участь у війні проти російських окупантів. Йдеться про поліцію, Державне бюро розслідувань, прокуратуру, Службу безпеки України та інше.

Також у Міноборони заявили, що було проведено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян. Крім того, інформацію про чоловіків призовного віку вже оцифровано в усіх регіонах країни.

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20:28 РФ готується до масштабного наступу на Україну з 4-х напрямків — Financial Times

20:24 У Міноборони розповіли, коли покращиться облік військовозобов'язаних

20:13 У Празі перед паспортним столом утворилася величезна черга чоловіків призовного віку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:03 У Львові у водія під час руху автомобіля зупинилося серце

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