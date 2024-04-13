Військовий заявив, що українці повинні розуміти потребу армії в людях

Військовий Збройних сил України Олександр Матяш заявив, що громадяни країни повинні розуміти, що армія потребує більше людей. За його словами, наразі Україна не перемагає, а наймається не втратити позиції, які вже досягла.

Про це Олександр Матяш сказав в ефірі Новини.LIVE.

Українська армія потребує більше людей

Матяш зазначив, якщо чоловік за станом здоровʼя може тримати зброю в руках, він повинен бути готовий, що його покличуть на фронт.

"Жінка повинна обрати або фронт, або волонтерство. Доки в цій країні люди не почнуть працювати на перемогу, ми не переможемо", — додав військовий.

Нагадаємо, Матяш заявив, що всі правоохоронні органи повинні брати участь у війні проти російських окупантів. Йдеться про поліцію, Державне бюро розслідувань, прокуратуру, Службу безпеки України та інше.

Також у Міноборони заявили, що було проведено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян. Крім того, інформацію про чоловіків призовного віку вже оцифровано в усіх регіонах країни.