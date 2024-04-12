Військовий ЗСУ заявив, що всі правоохоронці повинні брати участь у війні проти РФ

Військовий Збройних сил України Олександр Матяш заявив, що всі правоохоронні органи повинні брати участь у війни проти російських окупантів. Йдеться про поліцію, Державне бюро розслідувань, прокуратуру, Службу безпеки України та інше.

Про це Олександр Матяш сказав в ефірі Новини.LIVE у п'ятницю, 12 квітня.

Участь правоохоронців у війні

Матяш наголосив, що виключень щодо мобілізації в Україні не має бути.

"Я бачив у списку на "бронювання" професію розплідника верблюдів. Прям я не знаю, як ми будемо жити без верблюдів. В Україні не має бути ніяких обмежень щодо призову. Є мінімальний призовний вік, який ухвалили — 25 років", — зазначив військовий.

За його словами, воювати в цій війні повинні всі.

Нагадаємо, після ухвалення закону про мобілізацію в лавах Збройних сил України розділилися думки щодо мобілізації та демобілізації. За думкою українських військових, держава "сильно програла" від нового мобілізаційного закону через обіцянки щодо демобілізації, від яких врешті-решт відмовилися.

Також у законі про мобілізацію врахували пропозицію Комітету освіти щодо надання аспірантам права на відстрочку. Її також отримають деякі студенти та викладачі.