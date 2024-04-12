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Військовий ЗСУ заявив, що всі правоохоронці повинні брати участь у війні проти РФ

Військовий ЗСУ заявив, що всі правоохоронці повинні брати участь у війні проти РФ

12 квітня 2024 р. 23:30

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23:30 Військовий ЗСУ заявив, що всі правоохоронці повинні брати участь у війні проти РФ

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22:53 Відомий телеведучий пояснив характер ймовірної війни між Іраном та Ізраїлем

Text

22:01 Можливість відновлення Трипільської ТЕС та повернення тіл полеглих бійців — новини 12 квітня

Text

20:37 Пропозиція миру від Ердогана та ірано-ізраїльська війна — Євген Кисельов в ефірі Новини.LIVE

Text

20:00 Пропозиція Зеленському "заморозити" війну — Зільбер в ефірі Новини.LIVE

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19:19 Критична ситуація в енергетиці та вугільна промисловість — Юрій Продан в ефірі Новини.LIVE

Text

19:01 Зеленський закликав громади сприяти виробництву вітчизняної зброї

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18:31 Новий формат пакета військової допомоги — Костянтин Боровий в ефірі Новини.LIVE

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18:05 Що американці знають про Україну — опитування Новини.LIVE у Вашингтоні

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18:00 Чи поверне Україна кордони 1991 року — Матяш в ефірі Новини.LIVE

Військовий Збройних сил України Олександр Матяш заявив, що всі правоохоронні органи повинні брати участь у війни проти російських окупантів. Йдеться про поліцію, Державне бюро розслідувань, прокуратуру, Службу безпеки України та інше.

Про це Олександр Матяш сказав в ефірі Новини.LIVE у п'ятницю, 12 квітня.

Участь правоохоронців у війні

Матяш наголосив, що виключень щодо мобілізації в Україні не має бути.

"Я бачив у списку на "бронювання" професію розплідника верблюдів. Прям я не знаю, як ми будемо жити без верблюдів. В Україні не має бути ніяких обмежень щодо призову. Є мінімальний призовний вік, який ухвалили — 25 років", — зазначив військовий.

За його словами, воювати в цій війні повинні всі.

Нагадаємо, після ухвалення закону про мобілізацію в лавах Збройних сил України розділилися думки щодо мобілізації та демобілізації. За думкою українських військових, держава "сильно програла" від нового мобілізаційного закону через обіцянки щодо демобілізації, від яких врешті-решт відмовилися.

Також у законі про мобілізацію врахували пропозицію Комітету освіти щодо надання аспірантам права на відстрочку. Її також отримають деякі студенти та викладачі.

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00:13 Посадив за кермо дев'ятирічну доньку — поліція розшукала львівського блогера

00:06 На Львівщині судили місцевого мешканця, який проігнорував повістку — як покарали

12 квітня 2024

23:58 Військові розповіли, скільки людей потрібно призвати для початку демобілізації

23:50 Іран непублічно застеріг США від втручання у ймовірні бойові дії проти Ізраїлю, — AXIOS

23:50 Зеленський висловив думку по загальній амністії для дезертирів із ЗСУ

23:42 Бронювання від мобілізації працівників Львівського цирку — що відповіли у Мінкульті

23:26 Клименко заявив, що в базах МВС є дані про сотні тисяч можливих ухилянтів

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23:30 Військовий ЗСУ заявив, що всі правоохоронці повинні брати участь у війні проти РФ

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22:53 Відомий телеведучий пояснив характер ймовірної війни між Іраном та Ізраїлем

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22:01 Можливість відновлення Трипільської ТЕС та повернення тіл полеглих бійців — новини 12 квітня

Text

20:37 Пропозиція миру від Ердогана та ірано-ізраїльська війна — Євген Кисельов в ефірі Новини.LIVE

Text

20:00 Пропозиція Зеленському "заморозити" війну — Зільбер в ефірі Новини.LIVE

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Text

19:19 Критична ситуація в енергетиці та вугільна промисловість — Юрій Продан в ефірі Новини.LIVE

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19:01 Зеленський закликав громади сприяти виробництву вітчизняної зброї

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18:31 Новий формат пакета військової допомоги — Костянтин Боровий в ефірі Новини.LIVE

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18:05 Що американці знають про Україну — опитування Новини.LIVE у Вашингтоні

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18:00 Чи поверне Україна кордони 1991 року — Матяш в ефірі Новини.LIVE