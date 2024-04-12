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Военный ВСУ заявил, что все правоохранители должны участвовать в войне против РФ

Военный ВСУ заявил, что все правоохранители должны участвовать в войне против РФ

12 апреля 2024 г. 23:30

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23:30 Военный ВСУ заявил, что все правоохранители должны участвовать в войне против РФ

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22:53 Известный телеведущий объяснил характер вероятной войны между Ираном и Израилем

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22:01 Возможность восстановления Трипольской ТЭС и возвращение тел павших бойцов — новости 12 апреля

Text

20:37 Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

Text

20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:19 Критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность — Юрий Продан в эфире Новини.LIVE

Text

19:01 Зеленский призвал громады содействовать производству отечественного оружия

Text

18:31 Новый формат пакета военной помощи — Константин Боровой в эфире Новини.LIVE

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18:05 Что американцы знают об Украине — опрос Новини.LIVE в Вашингтоне

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18:00 Вернет ли Украина границы 1991 года — Матяш в эфире Новини.LIVE

Военный Вооруженных Сил Украины Александр Матяш заявил, что все правоохранительные органы должны участвовать в войне против российских оккупантов. Речь идет о полиции, Государственном бюро расследований, прокуратуре, Службе безопасности Украины и прочем.

Об этом Александр Матяш сказал в эфире Новини.LIVE в пятницу, 12 апреля.

Участие правоохранителей в войне

Матяш подчеркнул, что исключений по мобилизации в Украине не должно быть.

"Я видел в списке на "бронирование" профессию питомника верблюдов. Прям я не знаю, как мы будем жить без верблюдов. В Украине не должно быть никаких ограничений по призыву. Есть минимальный призывной возраст, который приняли — 25 лет", — отметил военный.

По его словам, воевать в этой войне должны все.

Напомним, после принятия закона о мобилизации в рядах Вооруженных сил Украины разделились мнения по поводу мобилизации и демобилизации. По мнению украинских военных, государство "сильно проиграло" от нового мобилизационного закона из-за обещаний по демобилизации, от которых в конце концов отказались.

Также в законе о мобилизации учли предложение Комитета образования по предоставлению аспирантам права на отсрочку. Ее также получат некоторые студенты и преподаватели.

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23:50 Зеленский высказал мнение по всеобщей амнистии для дезертиров из ВСУ

23:42 Бронирование от мобилизации работников Львовского цирка — что ответили в Минкульте

23:26 Клименко заявил, что в базах МВД есть данные о сотнях тысяч возможных уклонистов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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23:22 Лунин уйдет из Реала и заменит легендарного вратаря в одном из лучших клубов в мире

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23:30 Военный ВСУ заявил, что все правоохранители должны участвовать в войне против РФ

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22:53 Известный телеведущий объяснил характер вероятной войны между Ираном и Израилем

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22:01 Возможность восстановления Трипольской ТЭС и возвращение тел павших бойцов — новости 12 апреля

Text

20:37 Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

Text

20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:19 Критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность — Юрий Продан в эфире Новини.LIVE

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19:01 Зеленский призвал громады содействовать производству отечественного оружия

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18:31 Новый формат пакета военной помощи — Константин Боровой в эфире Новини.LIVE

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18:05 Что американцы знают об Украине — опрос Новини.LIVE в Вашингтоне

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18:00 Вернет ли Украина границы 1991 года — Матяш в эфире Новини.LIVE