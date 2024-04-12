Военный ВСУ заявил, что все правоохранители должны участвовать в войне против РФ

Военный Вооруженных Сил Украины Александр Матяш заявил, что все правоохранительные органы должны участвовать в войне против российских оккупантов. Речь идет о полиции, Государственном бюро расследований, прокуратуре, Службе безопасности Украины и прочем.

Об этом Александр Матяш сказал в эфире Новини.LIVE в пятницу, 12 апреля.

Участие правоохранителей в войне

Матяш подчеркнул, что исключений по мобилизации в Украине не должно быть.

"Я видел в списке на "бронирование" профессию питомника верблюдов. Прям я не знаю, как мы будем жить без верблюдов. В Украине не должно быть никаких ограничений по призыву. Есть минимальный призывной возраст, который приняли — 25 лет", — отметил военный.

По его словам, воевать в этой войне должны все.

Напомним, после принятия закона о мобилизации в рядах Вооруженных сил Украины разделились мнения по поводу мобилизации и демобилизации. По мнению украинских военных, государство "сильно проиграло" от нового мобилизационного закона из-за обещаний по демобилизации, от которых в конце концов отказались.

Также в законе о мобилизации учли предложение Комитета образования по предоставлению аспирантам права на отсрочку. Ее также получат некоторые студенты и преподаватели.