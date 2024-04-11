Военный объяснил, почему Украине нужна срочная мобилизация

Сейчас в Украине нет ничего важнее мобилизации и ситуации на фронте. На фоне мобилизационных процессов в РФ, где в ряды оккупационной армии должны присоединиться еще 300 тысяч человек, правительство должно было активно работать над пополнением резервов заблаговременно.

Об этом заявил командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи" Александр Ябченко в эфире Ранок.LIVE.

Необходимость мобилизации в Украине

"Мне стыдно уже полгода за то, что происходит вокруг закона о мобилизации. Важнее вопроса мобилизации сейчас в Украине нет ничего и таким он стал не вчера, а был важным с начала полномасштабного вторжения. Мобилизация должна была идти несколько иначе особенно с конца прошлого года, когда стало понятно, что враг будет мобилизовать около 300 тысяч человек", — подчеркнул Ябчанка.

Военный пояснил, что война — это тоже о цифрах и 300 тысяч мобилизованных россиян через некоторое время уже появятся на фронте, а мы еще даже не начали полноценный мобилизационный процесс. По его словам, есть темпы мобилизации, и россияне там преобладают, ведь они успеют быстрее выставить эти 300 тысяч на фронт, чем мы, потому что их нужно не только мобилизовать, но и научить и обеспечить всем необходимым.

"После того, как примут закон о мобилизации и сейчас я не говорю о том, что из него бы выхолостили практически весь инструмент принуждения. Почему выхолостили? Это для меня крайне странная история, очевидно депутаты заигрывают с избирателями, потому что они думают о следующем электоральном цикле и не осознают, что этого может не быть. Потому что если мы проиграем мобилизацию, то динамика войны может пойти в таком направлении, что будет необратимая история, которая в конечном итоге приведет нас к поражению. А что такое для нас поражение все помнят и все видели, что россияне оставили после себя на деоккупированных территориях. Какие еще нужны доказательства? Мы не можем в этой войне проиграть, но то, как мы делаем крайне необходимые шаги меня просто удивляет", — отметил командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи".

Как власть должна поощрять мобилизовать

Ябченко рассказал, для того чтобы граждане Украины имели желание мобилизоваться, с ними нужно разговаривать как со взрослыми людьми и прямо рассказывать обо всех рисках, которые существуют, если этой мобилизации не произойдет в необходимом объеме.

"Людям нужно объяснять, что действительно есть инструмент принуждения, так он может не понравиться, но этот инструмент принуждения нам нужен для того, чтобы не попасть в ситуацию, где мы будем полностью бесправны. Как вы понимаете, потерпеть поражение в войне — это быть полностью бесправным", — подчеркнул военный.

Он привел пример на позициях военных и объяснил, что на месте, где нужно десять человек, есть только три человека. Если там не появится еще семь, то трое, скорее всего, погибнут или будут ранены. Если еще семь человек все же появится, то все десять останутся в живых.

"Но если те трое погибнут, то тем семерым все равно придется идти на фронт. И тогда у них шансов выжить несравненно меньше, чем тогда, когда они там будут вместе с теми тремя опытными бойцами. Если же те семеро все же там не появятся, то мы потерпим военное поражение и все равно те семеро будут мобилизованы, но уже в армию РФ, что сейчас и происходит на временно оккупированных территориях", — пояснил Ябчанка

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом.

Также народный депутат Юрий Камельчук объяснил, почему вчера на рассмотрение законопроекта о мобилизации осталось всего 30 нардепов.

Также 10 апреля парламент принял за основу законопроект о мобилизации осужденных. "За" проголосовали 281 народный избранник.

Кроме того, Верховная Рада рассмотрела правительственный законопроект, предусматривающий усиление ответственности за военные правонарушения, в частности, за отказ прохождения ВВК.