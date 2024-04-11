Військовий пояснив, чому Україні потрібна термінова мобілізація

Наразі в Україні немає нічого важливішого за мобілізацію та ситуації на фронті. На тлі мобілізаційних процесів у РФ, де до лав окупаційної армії має приєднатися ще 300 тисяч осіб, уряд мав активно працювати над поповненням резервів завчасно.

Про це заявив командир роти "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі" Олександр Ябчанка в ефірі Ранок.LIVE.

Необхідність мобілізації в Україні

"Мені соромно вже пів року за те, що відбувається навколо закону про мобілізацію. Важливішого питання за мобілізацію зараз в Україні немає нічого і таким це питання стало не вчора, а був важливим від початку повномасштабного вторгнення. Мобілізація мала іти дещо інакше особливо з кінця минулого року, коли стало зрозуміло, що ворог буде мобілізовувати близько 300 тисяч осіб", — наголосив Ябчанка.

Військовий пояснив, що війна — це теж про цифри і 300 тисяч мобілізованих росіян за деякий час вже з'являться на фронті, а ми ще навіть не почали повноцінний мобілізаційний процес. За його словами, є темпи мобілізації і росіяни там переважають, адже вони встигнуть швидше виставити ці 300 тисяч на фронт, ніж ми, бо їх потрібно не лише мобілізувати, а й навчити та забезпечити усім необхідним.

"Після того, як ухвалять закон про мобілізацію і зараз я не кажу про те, що з нього б вихолостили практично весь інструмент примусу. Чому вихолостили? Це для мене вкрай дивна історія, вочевидь депутати заграють з виборцями, тому що вони думають про наступний електоральний цикл і не усвідомлюють, що цього може не бути. Бо якщо ми програємо мобілізацію, то динаміка війни може піти в такому напрямку, що буде незворотня історія, яка у кінцевому результаті призведе нас до поразки. А що таке для нас поразка всі пам'ятають і всі бачили, що росіяни залишили після себе на деокупованих територіях. Які ще потрібно докази? Ми не можемо у цій війні програти, але те, як ми робимо вкрай необхідні кроки мене просто дивує", — наголосив командир роти "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі".

Як влада має заохочувати мобілізуватися

Ябчанка розповів, для того, аби громадяни України мали бажання мобілізуватися, з ними потрібно розмовляти як з дорослими людьми та прямо розповідати про усі ризики, які існують, якщо цієї мобілізації не відбудеться у необхідному обсязі.

"Людям потрібно пояснювати, що дійсно є інструмент примусу, так він може не сподобатися, але цей інструмент примусу нам потрібен для того, аби не потрапити в ситуацію, де ми будемо повністю безправними. Як ви розумієте, зазнати поразки у війні — це бути повністю безправним", — наголосив військовий.

Він навів приклад на позиціях військових і пояснив, що на місці, де потрібно десять людей, є лише троє. Якщо там не з'явиться ще семеро, ті троє, скоріш за все, загинуть чи будуть поранені. Якщо ще сім людей все ж з'явиться, то усі десятеро залишаться живими.

"Але якщо ті троє загинуть, то тим сімом все одно прийдеться іти на фронт. І тоді в них шансів вижити незрівнянно менше, ніж тоді, коли вони там будуть разом з тими трьома досвідченими бійцями. Якщо ж ті семеро все ж там не з'являться, то ми зазнаємо військової поразки і все одно ті семеро будуть мобілізовані, але вже до армії РФ, що зараз і відбувається на тимчасово окупованих територіях", — пояснив Ябчанка.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому.

Також народний депутат Юрій Камельчук пояснив, чому вчора на розгляд законопроєкту про мобілізацію залишилися лише 30 нардепів.

Також 10 квітня парламент ухвалив за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених. "За" проголосували 281 народний обранець.

Крім того, Верховна Рада розглянула урядовий законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема за відмову проходження ВЛК.