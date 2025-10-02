Росія атакує енергетику — ефір Ранок.LIVE

У Славутичі після російського удару по енергетичній інфраструктурі сталася надзвичайна ситуація на об’єктах ДСП "Чорнобильська АЕС". Також через атаку на енергетику в області сталася масштабна аварія в мережі.

Про це та не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

В ефірі також обговорять спалах, який бачили в Дніпрі. Після нього теж зникло світло. Загалом без електропостачання залишилися 307 тисяч споживачів у кількох районах.

