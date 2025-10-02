Відео
Росія атакує енергетику — ефір Ранок.LIVE

Росія атакує енергетику — ефір Ранок.LIVE

02 жовтня 2025 р. 08:00

У Славутичі після російського удару по енергетичній інфраструктурі сталася надзвичайна ситуація на об’єктах ДСП "Чорнобильська АЕС". Також через атаку на енергетику в області сталася масштабна аварія в мережі.

Про це та не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

В ефірі також обговорять спалах, який бачили в Дніпрі. Після нього теж зникло світло. Загалом без електропостачання залишилися 307 тисяч споживачів у кількох районах. 

Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, чи готова вже Україна до опалювального сезону.

Також ми писали, чи передбачаються планові відключення електроенергії в Одесі. Зазначимо, що місто пережило стихію, внаслідок чого є загиблі.

