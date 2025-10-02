Россия атакует энергетику — эфир Ранок.LIVE

В Славутиче после российского удара по энергетической инфраструктуре произошла чрезвычайная ситуация на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС". Также из-за атаки на энергетику в области произошла масштабная авария в сети.

В эфире также обсудят вспышку, которую видели в Днепре. После нее тоже исчез свет. Всего без электроснабжения остались 307 тысяч потребителей в нескольких районах.

