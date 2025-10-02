ЄС готує жорсткі дії проти РФ — ефір День.LIVE

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про зміну підходу Європейського Союзу до санкційної політики проти Росії. За її словами, після неформального саміту лідерів ЄС у Копенгагені було вирішено відмовитися від поступового введення обмежень на користь більш рішучих і радикальних заходів, спрямованих на посилення тиску на Росію через її агресивні дії.

Про це і не тільки поговорять в ефірі День.LIVE 2 жовтня.

Гості ефіру

— народний депутат, "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики; Юрій Фомічев — міський голова міста Славутич.

Раніше повідомлялося, що одна із країн ЄС блокує 19-й пакет санкцій проти Росії.

Також президент США Дональд Трамп нещодавно зробив заяву про жорсткі мита проти РФ.