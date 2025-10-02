ЄС готує жорсткі дії проти РФ — ефір День.LIVE

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про зміну підходу Європейського Союзу до санкційної політики проти Росії. За її словами, після неформального саміту лідерів ЄС у Копенгагені було вирішено відмовитися від поступового введення обмежень на користь більш рішучих і радикальних заходів, спрямованих на посилення тиску на Росію через її агресивні дії.
Про це і не тільки поговорять в ефірі День.LIVE 2 жовтня.
Гості ефіру
- Олексій Якубін — кандидат політичних наук;
- Олександр Гладун — член-кореспондент НАН України, Інститут демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України;
- Ірина Борзова — народна депутатка "Слуга Народу", членкиня Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики;
- Оксана Жолнович — міністр соцполітики протягом 2022-2025 рр., кандидат юридичних наук;
- Сергій Козир — народний депутат "Слуга Народу", член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг";
- Василь Пехньо — військовий оглядач, журналіст;
- Роман Єделєв — юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка;
- Максим Ткаченко — народний депутат, голова робочої групи з питань житла Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з захисту ВПО, співзасновник ГО "ВПО УКраїни";
- Марія Зайцева — депутат Харківської районної ради;
- Юрій Костенко — народний депутат України пʼяти скликань ВРУ, другий міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки;
- Марія Мезенцева-Федоренко — народна депутатка "Слуга Народу", голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;
- Анатолій Бурміч — народний депутат, "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики;
- Юрій Фомічев — міський голова міста Славутич.
Раніше повідомлялося, що одна із країн ЄС блокує 19-й пакет санкцій проти Росії.
Також президент США Дональд Трамп нещодавно зробив заяву про жорсткі мита проти РФ.