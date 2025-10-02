ЕС готовит жесткие действия против РФ — эфир День.LIVE

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об изменении подхода Европейского Союза к санкционной политике против России. По ее словам, после неформального саммита лидеров ЕС в Копенгагене было решено отказаться от постепенного введения ограничений в пользу более решительных и радикальных мер, направленных на усиление давления на Россию из-за ее агрессивных действий.

Об этом и не только поговорят в эфире День.LIVE 2 октября.

Гости эфира

Алексей Якубин — кандидат политических наук;

Александр Гладун — член-корреспондент НАН Украины, Институт демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины;

Ирина Борзова — народный депутат "Слуга Народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики;

Оксана Жолнович — министр соцполитики в течение 2022-2025 гг., кандидат юридических наук;

Сергей Козырь — народный депутат "Слуга Народа", член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг";

Василий Пехньо — военный обозреватель, журналист;

Роман Еделев — юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко;

Максим Ткаченко — народный депутат, председатель рабочей группы по вопросам жилья Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПЛ, соучредитель ОО "ВПЛ Украины";

Мария Зайцева — депутат Харьковского районного совета;

Юрий Костенко — народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, второй министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности;

Мария Мезенцева-Федоренко — народный депутат "Слуга Народа", глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Анатолий Бурмич — народный депутат, "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики;

Юрий Фомичев — городской голова города Славутич.

Ранее сообщалось, что одна из стран ЕС блокирует 19-й пакет санкций против России.

Также президент США Дональд Трамп недавно сделал заявление о жестких пошлинах против РФ.