ЕС готовит жесткие действия против РФ — эфир День.LIVE

ЕС готовит жесткие действия против РФ — эфир День.LIVE

2 октября 2025 г. 13:05

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об изменении подхода Европейского Союза к санкционной политике против России. По ее словам, после неформального саммита лидеров ЕС в Копенгагене было решено отказаться от постепенного введения ограничений в пользу более решительных и радикальных мер, направленных на усиление давления на Россию из-за ее агрессивных действий.

Об этом и не только поговорят в эфире День.LIVE 2 октября.

Гости эфира

  • Алексей Якубин — кандидат политических наук;
  • Александр Гладун — член-корреспондент НАН Украины, Институт демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины;
  • Ирина Борзова — народный депутат "Слуга Народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики;
  • Оксана Жолнович — министр соцполитики в течение 2022-2025 гг., кандидат юридических наук;
  • Сергей Козырь — народный депутат "Слуга Народа", член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг";
  • Василий Пехньо — военный обозреватель, журналист;
  • Роман Еделев — юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко;
  • Максим Ткаченко — народный депутат, председатель рабочей группы по вопросам жилья Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПЛ, соучредитель ОО "ВПЛ Украины";
  • Мария Зайцева — депутат Харьковского районного совета;
  • Юрий Костенко — народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, второй министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности;
  • Мария Мезенцева-Федоренко — народный депутат "Слуга Народа", глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Анатолий Бурмич — народный депутат, "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики;
  • Юрий Фомичев — городской голова города Славутич.

Ранее сообщалось, что одна из стран ЕС блокирует 19-й пакет санкций против России.

Также президент США Дональд Трамп недавно сделал заявление о жестких пошлинах против РФ.

