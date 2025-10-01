Відео
Україна
В Україні з'явилися 16 нових міст-героїв — ефір День.LIVE
В Україні з'явилися 16 нових міст-героїв — ефір День.LIVE

В Україні з'явилися 16 нових міст-героїв — ефір День.LIVE

01 жовтня 2025 р. 13:18

Президент Володимир Зеленський повідомив про присвоєння звання "Місто-герой" 16 українським містам, які проявили стійкість у протистоянні російській агресії. У зверненні глава держави наголосив, що ці населені пункти стали прикладом мужності та незламності.

Про це і не тільки в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

В Україні сьогодні, 1 жовтня, відзначають День захисників і захисниць, а також Покрову  Пресвятої Богородиці. З нагоди свята Володимир Зеленський вручив державні нагороди та присвоїв звання командирам і воїнам ЗСУ.

У цей день президент також підписав указ про присвоєння 16 містам відзнаки "Місто-герой України".

Гості ефіру

  • кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
  • речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна;
  • заступник голови Херсонської ОДА Олександр Толоконніков;
  • перший віце-президент торгово-промислової палати Михайло Непран;
  • командир штурмового підрозділу "АРТАН Х" у складі Артан Андрій "Фаворит";
  • старший офіцер відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади (ОШБ) безпілотних систем "Степові хижаки" імені Якова Гандзюка Тарас Мишак;
  • командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський;
  • підполковник, заступник командира Третього армійського корпусу Родіон Кудряшов.

Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав захисників і захисниць України зі святом.

А також стало відомо, що до Києва прибула британська принцеса Анна з неанонсованим візитом. Вона вшанувала пам'ять загиблих українських дітей.

Чи достатньо Київ допомагає ЗСУ — ефір Київський час

Чи достатньо Київ допомагає ЗСУ — ефір Київський час

01 жовтня 2025 р. 19:00
ЄС виділив 4 млрд євро з активів РФ для України — ефір Вечір.LIVE

ЄС виділив 4 млрд євро з активів РФ для України — ефір Вечір.LIVE

01 жовтня 2025 р. 18:07
День захисників і захисниць України — ефір Ранок.LIVE

День захисників і захисниць України — ефір Ранок.LIVE

01 жовтня 2025 р. 08:00
Трамп видав неочікувані накази генералам США — ефір Вечір.LIVE

Трамп видав неочікувані накази генералам США — ефір Вечір.LIVE

30 вересня 2025 р. 17:50
Україна отримає мільярди від ЄС — ефір День.LIVE

Україна отримає мільярди від ЄС — ефір День.LIVE

30 вересня 2025 р. 13:03
Сибіга зробив заяву щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Сибіга зробив заяву щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

30 вересня 2025 р. 08:00
У Німеччині зробили гучну заяву щодо дронів РФ — ефір Вечір.LIVE

У Німеччині зробили гучну заяву щодо дронів РФ — ефір Вечір.LIVE

29 вересня 2025 р. 17:45
Трамп дозолив Україні бити вглиб по Росії — ефір День.LIVE

Трамп дозолив Україні бити вглиб по Росії — ефір День.LIVE

29 вересня 2025 р. 13:00

