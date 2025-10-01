В Україні з'явилися 16 нових міст-героїв — ефір День.LIVE

Президент Володимир Зеленський повідомив про присвоєння звання "Місто-герой" 16 українським містам, які проявили стійкість у протистоянні російській агресії. У зверненні глава держави наголосив, що ці населені пункти стали прикладом мужності та незламності.
Про це і не тільки в ефірі День.LIVE.
Про що ефір
В Україні сьогодні, 1 жовтня, відзначають День захисників і захисниць, а також Покрову Пресвятої Богородиці. З нагоди свята Володимир Зеленський вручив державні нагороди та присвоїв звання командирам і воїнам ЗСУ.
У цей день президент також підписав указ про присвоєння 16 містам відзнаки "Місто-герой України".
Гості ефіру
- кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
- речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна;
- заступник голови Херсонської ОДА Олександр Толоконніков;
- перший віце-президент торгово-промислової палати Михайло Непран;
- командир штурмового підрозділу "АРТАН Х" у складі Артан Андрій "Фаворит";
- старший офіцер відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади (ОШБ) безпілотних систем "Степові хижаки" імені Якова Гандзюка Тарас Мишак;
- командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський;
- підполковник, заступник командира Третього армійського корпусу Родіон Кудряшов.
Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав захисників і захисниць України зі святом.
А також стало відомо, що до Києва прибула британська принцеса Анна з неанонсованим візитом. Вона вшанувала пам'ять загиблих українських дітей.