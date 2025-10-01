В Украине появились 16 новых городов-героев — эфир День.LIVE

Президент Владимир Зеленский сообщил о присвоении звания "Город-герой" 16 украинским городам, которые проявили стойкость в противостоянии российской агрессии. В обращении глава государства подчеркнул, что эти населенные пункты стали примером мужества и несокрушимости.

Об этом и не только в эфире День.LIVE.

О чем эфир

В Украине сегодня, 1 октября, отмечают День защитников и защитниц, а также Покров Пресвятой Богородицы. По случаю праздника Владимир Зеленский вручил государственные награды и присвоил звания командирам и воинам ВСУ.

В этот день президент также подписал указ о присвоении 16 городам знака отличия "Город-герой Украины".

Гости эфира

кандидат политических наук Андрей Ковалев;

пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Аверина;

заместитель председателя Херсонской ОГА Александр Толоконников;

первый вице-президент торгово-промышленной палаты Михаил Непран;

командир штурмового подразделения "АРТАН Х" в составе Артан Андрей "Фаворит";

старший офицер отделения коммуникации 59-й отдельной штурмовой бригады (ОШБ) беспилотных систем "Степные хищники" имени Якова Гандзюка Тарас Мишак;

командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский;

подполковник, заместитель командира Третьего армейского корпуса Родион Кудряшов.

Напомним, Владимир Зеленский поздравил защитников и защитниц Украины с праздником.

А также стало известно, что в Киев прибыла британская принцесса Анна с неанонсированным визитом. Она почтила память погибших украинских детей.